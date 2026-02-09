En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se negó a responder preguntas al Congreso y puso condición

Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, se negó a responder preguntas al Congreso y puso condición

La pareja del pedófilo es la única condenada en el caso, del que se han hecho públicos millones de documentos, fotografías y videos. Lo que ella pide solo puede concederlo Donald Trump.

Por: AFP
Actualizado: 9 de feb, 2026
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Departamento de Justicia de Estados Unidos/AFP

Ghislaine Maxwell, pareja y cómplice de Jeffrey Epstein, se negó a responder preguntas de un comité del Congreso de Estados Unidos, invocando su derecho legal a no autoincriminarse, informaron legisladores. (Lea también: Melinda Gates rompe el silencio y habla de archivos Epstein: "Recuerdos de momentos muy dolorosos")

Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual, fue citada para declarar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que investiga las conexiones del fallecido Epstein con figuras poderosas y cómo se manejó la información sobre sus delitos. 

"Como era de esperar, Ghislaine Maxwell se acogió a la Quinta Enmienda y se negó a responder cualquier pregunta", dijo a periodistas el presidente republicano del comité, James Comer, en alusión al derecho a no autoincriminarse garantizado por la Constitución de Estados Unidos. 

"Esto es obviamente muy decepcionante", añadió. "Teníamos muchas preguntas sobre los delitos que ella y Epstein cometieron, así como preguntas sobre posibles co-cómplices".

Lo que pide Ghislaine Maxwell

Los abogados de Maxwell dijeron al panel de la Cámara Baja que la exsocialité británica estaba dispuesta a declarar libremente a cambio de un indulto, que solo puede conceder el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los abogados habían presionado para que el Congreso le otorgara inmunidad legal a fin de que declarara, pero los legisladores se negaron. 

Los demócratas acusaron a Maxwell de utilizar la declaración como parte de una campaña para obtener este indulto, al que de momento no se ha opuesto públicamente Trump.

Comer declaró a los periodistas que no creía que se le debiera conceder el indulto a Maxwell, quien es la única persona condenada por un delito en relación con Epstein, al que hallaron muerto en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores, en un hecho que fue calificado como suicidio.

Epstein había sido condenado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor. Sus extensos vínculos con los ricos y poderosos del mundo, especialmente después de su liberación en 2009, se han vuelto políticamente explosivos en todo el planeta. 

Una ley obligó al gobierno de Trump a publicar millones de documentos, fotografías y videos relacionados con la investigación sobre Epstein. (Lea también: Departamento de Justicia de EE. UU. recibe un millón de documentos nuevos sobre Jeffrey Epstein)

El expresidente estadounidense demócrata Bill Clinton testificará sobre su relación con Epstein el 27 de febrero, mientras que su esposa y exjefa de la diplomacia estadounidense Hillary Clinton lo hará un día antes, informó el comité.

Trump fue en su momento amigo cercano de Epstein, pero no ha sido citado a declarar por el panel, que está dirigido por miembros de su Partido Republicano. 

Ni los Clinton ni Trump han sido acusados de ningún acto ilícito relacionado con Epstein. (Lea también: Nuevos archivos del caso Epstein contienen acusaciones de violación que señalan a Donald Trump)

En 2025, Maxwell fue trasladada a una prisión de mínima seguridad en Texas tras reunirse en dos ocasiones con el fiscal general adjunto Todd Blanche, quien antes había sido abogado personal de Trump.

Los miembros del Congreso pueden comenzar a revisar a partir de hoy las versiones sin censura todos los archivos del delincuente sexual fallecido y que están en poder del Departamento de Justicia.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co
*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE

