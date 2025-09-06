Hombre intentó quemar a su pareja e hijos dentro de su casa tras una pelea: así lo capturaron

La Policía de Ecuador detuvo a un ciudadano de nacionalidad venezolana que intentó prender fuego a la casa en la que estaban su pareja e hijos, ubicada en el norte de Quito, según informó este sábado la institución. Los agentes recibieron una alerta del servicio de emergencias ECU-911 por un caso de violencia en entorno familiar y al llegar al sitio vieron que el hombre, identificado como César Medina, había rociado la vivienda con gasolina y aparentemente pretendía incendiarla con su pareja y sus dos hijos en el interior.

El hecho ocurrió después de que Medina y la mujer tuvieron una fuerte pelea, de acuerdo con medios locales. El mayor Santiago Garzón, jefe policial de la zona, explicó que cuando llegaron al lugar vieron desde el exterior que el hombre buscaba prender unos cilindros de gas y tenía encendedores y velas a su alrededor. Además, el sujeto se negaba a salir pese a la insistencia de los equipos de emergencia.

Cuando los agentes decidieron ingresar a la casa, el hombre empezó a prender el fuego para provocar un explosión, "pero con la ayuda de los bomberos pudimos neutralizarlo", añadió Garzón. Los policías lograron sacar con vida del inmueble y poner a salvo a la mujer y a los dos menores. El hombre fue trasladado a un hospital para una revisión médica y posteriormente detenido por el delito de intento de asesinato, para luego ser conducido a la unidad de flagrancia, para su procesamiento.



Caso de violencia contra la mujer en Floridablanca, Santander

Un grave caso de violencia contra la mujer se presentó el pasado viernes, 5 de septiembre, en el quinto piso de un centro comercial de Floridablanca, Santander, donde la víctima se encontró con quien sería su expareja sentimental.



Las cámaras de seguridad del lugar registraron el momento en el sujeto, que iba con una camiseta verde y con un casco en la mano, la increpó mientras ella intentaba cambiar de dirección. Hasta le lanzó una patada ante la mirada atónita de otras personas que transitaban por allí. A los pocos segundos, el hombre tomó con su mano derecha un cuchillo que llevaba guardado en la pretina del pantalón y la agredió en el abdomen.

La mujer fue llevada al Hospital Internacional de Colombia, al que ingresó con una herida en la parte baja del abdomen, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Aún no hay reportes oficiales sobre su estado, pero las autoridades han informado la activación de la ruta de atención para víctimas de violencia, que le brindará el respectivo acompañamiento psicosocial.

NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE