Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Hombre murió de forma repentina tras montar montaña rusa en el parque de Universal 'Epic Universe'

Hombre murió de forma repentina tras montar montaña rusa en el parque de Universal 'Epic Universe'

El hecho ocurrió en el cuarto parque temático de la marca que fue abierto este año. Universal se pronunció y entregó las primeras declaraciones. Esto es lo que se sabe.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 18 de sept, 2025
Universal Orlando Resort
Universal Orlando Resort
Universal Orlando Resort

