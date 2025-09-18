Hombre murió de forma repentina tras montar montaña rusa en el parque de Universal 'Epic Universe'

Las autoridades norteamericanas reportaron un incidente ocurrido este miércoles 17 de septiembre dentro de uno de los cuatro parques del complejo de entretenimiento turístico de Universal Orlando Resort, ubicado en Florida, Estados Unidos. Conforme con los informes de la policía, un hombre murió tras montarse a una montaña rusa de uno de estos lugares.

El hecho ocurrió exactamente en el parque Epic Universe, que abrió el pasado 22 de mayo de 2025. El hecho, según la Oficina del Alguacil del Condado de Orange, sucedió el miércoles en horas de las noche y la víctima fue reconocido como un huésped del complejo de 30 años. Este 18 de septiembre, las autoridades detallaron que se inició una investigación sobre la repentina muerte que se dio tras un paseo en 'Stardust Racers', la montaña rusa más larga que Universal haya construido con un recorrido de 1.6 kilómetro.

De acuerdo con la página oficial de Universal, la montaña cuenta con dos trenes que intentan ganarse entre sí en una "carrera", caen en espiral en un espacio reducido, alcanzan los 62 mph (aproximadamente 100 kilómetros por hora) y tiene como objetivo hacer que los pasajeros se sientan como si estuvieran viajando en un cometa. Esta fue una una de las atracciones más esperadas de Epic Universe desde que celebró su gran inauguración en mayo.



"Comparte una carrera por el cosmos en 'Stardust Racers', una impresionante montaña rusa de doble lanzamiento que alcanza velocidades increíbles de hasta 100 km/h. Súbete a un cometa y viaja hasta los confines de las estrellas, a alturas de hasta 40 metros a lo largo de 1524 metros de pista. Recorre un entrecruzamiento invertido, conocido como el 'Giro Celestial', en un deslumbrante despliegue de colores brillantes y música etérea", se detalla en la web.

Respecto a las circunstancias de su muerte, un portavoz de Universal precisó a través de un comunicado, conocido por el medio NBC News, que el fallecido quedó inconsciente mientras viajaba en el 'Stardust Racers'. "Universal está cooperando con la Oficina del Sheriff del Condado de Orange tras el trágico suceso que afectó a un visitante de Epic Universe el miércoles por la noche", declaró la empresa en el documento en el que indican que la persona "fue trasladado al hospital, donde falleció posteriormente. Estamos devastados por este suceso y enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos. Nos comprometemos plenamente a cooperar con la investigación en curso".

Los uniformados del condado de Orange detallaron que fueron agentes fuera de servicio quienes encontraron al hombre en la atracción. Minutos después, fue llevado a un hospital cercano en el que declararon su muerte. Por lo pronto, no se conoce la causa exacta de su fallecimiento y la Oficina del Médico Forense del Distrito Nueve le indicó al diario citado que el cuerpo ya estaba bajo su potestad para ser examinado

Universal Orlando informó que la atracción permanecerá cerrada mientras se lleva a cabo la investigación y que está colaborando con las autoridades. Hasta el momento no se han reportado fallas técnicas en la montaña rusa, que abrió al público en mayo y alcanza velocidades de hasta de hasta 100 kilómetros por hora. Se debe destacar que este parque de 7 mil millones de dólares tiene cinco secciones temáticas y un hotel de 500 habitaciones.

Desde su inauguración, medios locales han reportado incidentes dentro de sus instalaciones que incluyen el caso de un hombre de 63 años con una afección preexistente, quien experimentó mareos y un estado alterado de consciencia; el otro es una mujer de 47 años con una afección preexistente, que también experimentó una alteración visual y entumecimiento tras subir a la montaña rusa Stardust Racers y, finalmente, un hombre de 32 años que sintió dolor en el pecho tras subir a la atracción Hiccup's Wing Gliders, según el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida.

