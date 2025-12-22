Cirujano es señalado de abusar a paciente durante operación: "Esos movimientos no eran normales”

La justicia española ha dictado prisión provisional para un cirujano especialista en estética, tras ser denunciado por auxiliares de enfermería por una presunta agresión sexual cometida en pleno quirófano a una paciente. El suceso tuvo lugar el pasado 4 de diciembre en el hospital IMED Virgen de la Fuensanta, en Murcia, España, mientras se realizaba la cirugía.



El caso salió a la luz gracias a la intervención de una enfermera y una auxiliar de enfermería que asistían en la operación. Según las autoridades locales, ambas profesionales notaron comportamientos irregulares durante la preparación y realización de la cirugía.



¿Cómo habría sido abusada la mujer en el quirófano?

De acuerdo con lo publicado por El País de España, el doctor estaba realizando una liposucción o extracción de grasa de los glúteos para después hacer un implante en los senos, por lo que para llevar a cabo la extracción, la paciente estaba colocada en una camilla ginecológica y el sujeto estaba situado entre sus piernas, algo normal en estas intervenciones. Sin embargo, las sospechas comenzaron cuando el hombre insistió en realizar labores que habitualmente hace el personal de enfermería y solicitar que no se colocara detrás de él sino a un lado de la camilla.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La sospecha de las enfermeras aumentó cuando observaron que el médico había cambiado la orientación de la camilla para él quedar mirando la puerta del quirófano e insistir que esta permaneciera cerrada. Adicionalmente, durante el procedimiento llegó a sugerir que salieran a almorzar, algo que les sorprendió a las profesionales, pues no suelen abandonar la sala.

Según lo informado por el medio español, durante el procedimiento las profesionales de la salud se percataron de que el sospechoso hacía “movimientos continuos con la pelvis, como si se tratara de un balanceo”. La profesional “no entendía esos movimientos, no eran normales”. Ante la incredulidad de lo que presenciaban, una de ellas decidió utilizar su teléfono para grabar lo ocurrido, obteniendo pruebas que han sido fundamentales para la investigación judicial. Además de las grabaciones, las enfermeras rescataron del contenedor de residuos muestras biológicas y la bata del cirujano, la cual presentaba roturas inusuales en su parte frontal.



El detenido no formaba parte de la plantilla fija del hospital IMED, sino que realizaba sus intervenciones bajo un modelo de alquiler de quirófano, una práctica común en el sector. Según algunos medios locales, el sospechoso habría consumido casi la totalidad de un envase de lubricante durante la cirugía y aprovechaba los momentos en que el anestesiólogo abandonaba la sala para continuar con la agresión.



¿Qué ha dicho la víctima sobre este caso?

Tras ser informado por la Policía Nacional, la víctima entró en un estado de shock profundo al no tener consciencia alguna de lo sucedido durante la intervención médica. No obstante, la mujer decidió proceder legalmente contra el médico, lo que permitió que la causa judicial siguiera su curso. Recientemente, la difusión del caso ha impulsado a una segunda mujer a presentar otra denuncia por hechos similares cometidos por el mismo profesional.



Según El País, el caso fue llevado al juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 2 de Murcia, en el que se decidió enviar a prisión al hombre dada la posibilidad de riesgo de fuga, ya que la víctima iba con una acompañante, quien advirtió a las autoridades que el médico, natural de México y con familiares en Estados Unidos, les había contado que tenía previsto un viaje a ese país este 2025.

Publicidad

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL