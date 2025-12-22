En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Cirujano es señalado de abusar a paciente durante operación: "Esos movimientos no eran normales”

Cirujano es señalado de abusar a paciente durante operación: "Esos movimientos no eran normales”

Un cirujano plástico ha sido encarcelado tras ser grabado por enfermeras mientras presuntamente agredía a una mujer inconsciente, mientras realizaba una operación en un hospital privado de España.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 22 de dic, 2025
