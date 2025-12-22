En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA ECONÓMICA
ZULMA GUZMÁN
BONILLA - VELASCO
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / China rechaza incautación de EE. UU. de buques de petróleo en costas de Venezuela: "Sanción ilegal"

China rechaza incautación de EE. UU. de buques de petróleo en costas de Venezuela: "Sanción ilegal"

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró que su país "se opone sistemáticamente a las sanciones unilaterales ilegales" de Estados Unidos, que "carecen de fundamento en el derecho internacional".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 22 de dic, 2025
Comparta en:
Xi Jinping y Nicolás Maduro.
Xi Jinping y Nicolás Maduro.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad