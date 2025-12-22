Lula y Milei chocan por Venezuela: el brasilero teme una “catástrofe” y el argentino apoya a EE. UU.

La campaña de Estados Unidos contra Venezuela enfrentó al presidente brasileño y a su homólogo argentino en la cumbre del Mercosur: mientras el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva advirtió de una "catástrofe" en caso de guerra, el ultraliberal Javier Milei saludó la "presión" de Donald Trump.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Aunque el asunto no estaba en la agenda, ambos líderes mostraron sus posiciones opuestas en la cita celebrada en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu (sur), luego de que el presidente de Estados Unidos afirmara que no descarta una guerra contra el país dirigido por Nicolás Maduro.

La cumbre estaba destinada a sellar un histórico acuerdo de libre comercio entre los miembros iniciales del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay- y la Unión Europea, pero las reticencias de Francia e Italia retrasaron la firma en el último momento.



“Las verdaderas amenazas a nuestra soberanía son las guerras”

El anfitrión de la cita, Lula, puso a Venezuela sobre la mesa. "Cuatro décadas después de la guerra de las Malvinas, el continente sudamericano vuelve a ser acechado por la presencia militar de una potencia extrarregional", dijo a sus homólogos.



"Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo", advirtió, y aseguró que "las verdaderas amenazas a nuestra soberanía son de otra naturaleza. Son las guerras, las fuerzas antidemocráticas y el crimen organizado". Además, Brasil se negó a aprobar el viernes una resolución ministerial propuesta por Argentina y Paraguay para condenar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y las amenazas a la democracia.



El brasileño se ha ofrecido a mediar en la crisis entre Washington y Caracas para hallar una salida diplomática, así como también lo hizo su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum.



“Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente”

Estrecho aliado de Trump, Milei sostuvo que "la Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario".

Publicidad

Con estas declaraciones, Milei reiteró su apoyo al gran despliegue naval realizado desde septiembre pasado por Estados Unidos en aguas del Caribe y al bloqueo de la exportación de petróleo venezolano. (Lea también: EE. UU. incauta tercer buque petrolero cerca a las costas de Venezuela, según Reuters y Bloomberg)

En su discurso en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, el líder libertario recordó que Venezuela está suspendida del Mercosur por violar el protocolo de Ushuaia, y acusó al régimen de Maduro de ser el responsable por "la crisis política, humanitaria y social devastadora" que vive el país caribeño.

Publicidad

"La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo", comentó Milei.



Lula pide "coraje" a la UE

Sobre el tratado de libre comercio con la UE, el presidente de Brasil pidió a los dirigentes europeos "coraje" para firmarlo de una vez. "Sin voluntad política y coraje de los dirigentes no será posible concluir una negociación que ya se arrastra desde hace 26 años", dijo.

Confió en que la firma se lleve finalmente a cabo en enero, como indicó la Comisión Europea el jueves. "Mientras tanto, el Mercosur seguirá trabajando con otros socios", afirmó.

Según Lula, el bloque ha tenido acercamientos comerciales con Canadá, Emiratos Árabes Unidos e India.

En Europa, los agricultores, en especial en Francia e Italia, perciben con temor la llegada de carne, arroz, miel o soja de los países del Mercosur, más competitivos debido a normas de producción consideradas menos estrictas.

Publicidad

Lula explicó que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le aseguró que su país estará listo para firmar en las próximas semanas. "Según (la presidenta de la Comisión Europea) Ursula von der Leyen y (el presidente del Consejo Europeo) António Costa, no habrá posibilidad de que Francia, por sí sola, impida el acuerdo", añadió.

En cambio, Alemania, España y los países nórdicos son favorables al pacto que permitiría que la UE exporte más vehículos, maquinaria, vinos y licores a los países del bloque sudamericano.

Publicidad

En la víspera, los cancilleres de Paraguay y Argentina pusieron presión al bloque europeo para rubricar el pacto. "Estamos dispuestos a avanzar, pero al mismo tiempo los plazos no son infinitos", declaró el paraguayo Rubén Ramírez.

Una fuente de la Comisión Europea y dos diplomáticos dijeron en Bruselas que la nueva fecha prevista para la firma es el 12 de enero en Paraguay, que tomó la presidencia rotatoria del Mercosur.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE