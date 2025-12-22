En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Lula y Milei chocan por Venezuela: el brasilero teme una "catástrofe" y el argentino apoya a EE. UU.

Lula y Milei chocan por Venezuela: el brasilero teme una “catástrofe” y el argentino apoya a EE. UU.

Los dos mandatarios latinoamericanos mostraron posiciones opuestas en la cumbre del Mercosur, donde el presidente de Brasil se negó a aprobar una resolución propuesta por Argentina y Paraguay para condenar las violaciones a los DD. HH. del régimen de Maduro.

Por: AFP
Actualizado: 22 de dic, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Presidentes de Brasil y Argentina chocan al hablar de Venezuela
AFP

