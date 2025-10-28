Huracán Melissa baja a categoría 4 tras salir de Jamaica: siga EN VIVO trayectoria y efectos

El huracán Melissa el más fuerte en lo que va de la temporada en el Atlántico, tocó tierra en Jamaica alrededor del mediodía, con vientos máximos sostenidos muy fuertes de hasta 295 kilómetros por hora (185 millas), que lo convirtieron en un huracán de categoría 5, según el informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. En su trayectoria prevista, el centro de Melissa impactará directamente sobre Jamaica con vientos catastróficos y que amenazan la vida, inundaciones y marejada; se desplazará por el sureste de Cuba el miércoles por la mañana y continuará hacia el sur y centro de Bahamas durante la jornada del miércoles.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Melissa se encuentra actualmente 15 kilómetros al sur de la Bahía de Montego en Jamaica y se desplaza a unos 13 kilómetros por hora en dirección nornoreste. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos detalló que el huracán disminuyó a categoría 4, horas después de tocar tierra, sin embargo, pese a la reducción de su intensidad, el NHC advirtió en su boletín que Melissa sigue siendo un potente huracán que está acompañado de "vientos catastróficos, inundaciones repentinas y marejada ciclónica", por lo que instó a la población a permanecer refugiadas. El organismo espera que el huracán continúe debilitándose mientras su centro se encuentre sobre Jamaic.

El huracán ya está dejando sentir su impacto: el Aeropuerto Internacional Norman Manley, en Kingston, ha registrado vientos sostenidos de 65 km/h y rachas de 83 km/h. Además del viento, las precipitaciones ocasionadas por el huracán serán torrenciales, lo que podría ocasionar inundaciones repentinas "potencialmente catastróficas" y deslizamientos de tierra a gran escala.







Se espera que hoy comiencen condiciones de tormenta tropical en el este de Cuba y condiciones de huracán en áreas bajo aviso desde esta noche, hasta la mañana del miércoles. También se prevén condiciones de tormenta tropical en Haití en la jornada de hoy y del miércoles y para mañana se esperan condiciones de huracán en el sureste y centro de Bahamas. Además del viento, las precipitaciones ocasionadas por el huracán serán torrenciales, lo que podría ocasionar inundaciones repentinas "potencialmente catastróficas" y deslizamientos de tierra a gran escala.

Publicidad

SIGA EN VIVO LA TRAYECTORIA DE MELISSA



3:50 p. m. | El huracán Melissa disminuye a categoría 4 a su paso por Jamaica

El huracán Melissa disminuyó a categoría 4, horas después de tocar tierra en Jamaica, aunque las alertas por fuertes vientos, inundaciones repentinas y marejada ciclónica persisten, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Melissa presenta vientos máximos sostenidos de hasta 240 kilómetros por hora (150 millas), según el último boletín del NHC.

Publicidad

1:00 p. m. | ¿Cómo se prepara Jamaica ante la llegada del huracán Melissa?

En un comunicado del gobierno de Jamaica se especificó la orden de evacuación obligatoria para comunidades vulnerables específicas. "Siguiendo las recomendaciones de la Oficina de Preparación para Desastres y Gestión de Emergencias (ODPEM) y en ejercicio de las facultades que le otorga la sección 26(2)(c) de la Ley de Gestión del Riesgo de Desastres, el Primer Ministro Holness ha emitido la Orden de Evacuación para la Gestión del Riesgo de Desastres (Huracán Melissa) de 2025", se lee en el texto.

Con esta orden, que entró en vigor el domingo 26 de octubre se exige la evacuación de todas las personas de las siguientes zonas:



Port Royal, Kingston

Portland Cottage, Clarendon

Rocky Point, Clarendon

Old Harbour Bay, St. Catherine

Taylor Land, Bull Bay, St. Andrew

New Haven, St. Andrew

Riverton City, St. Andrew

"La Orden de Evacuación permanecerá vigente mientras la Orden de Declaración de Zona Amenazada esté vigente", aseguraron en el comunicado. En un informe posterior se informó que un total de 218 personas se encuentran actualmente en albergues en toda la isla, según informó el ministro de Gobierno Local y Desarrollo Comunitario, Desmond McKenzie. "Indicó que los 881 albergues del país están abiertos para tener a personas durante y después del paso del huracán Melissa".

“Hemos activado todos los albergues en Jamaica, así que… las personas que deseen acudir a ellos pueden hacerlo”, declaró el ministro McKenzie durante una rueda de prensa en el Centro Nacional de Operaciones de Emergencia (NEOC) de la Oficina de Preparación para Desastres y Gestión de Emergencias en Kingston, la capital de Jamaica.



12:00 m. | Huracán Melissa lelga oficialmente a tierra de Jamaica

"El huracán Melissa toca tierra en el suroeste de Jamaica, cerca de New Hope, como un potente huracán de categoría 5", anuncia oficialmente el National Hurricane Center de los Estados Unidos.



11:30 a. m.| Huracán Melissa rompe todo tipo de récords en el Caribe

Antes de su entrada a Jamaica, prevista en los próximos minutos, Melissa ya se ha convertido en el huracán más potente y en el tercero de categoría 5 -la más alta en la escala Saffir-Simpson- en la actual temporada en el Atlántico. Esta es la primera ocasión desde 2005 en la que se forman tres o más huracanes de máxima intensidad en el Atlántico. Aquel año observó cuatro ciclones de categoría 5, incluido el Katrina que arrasó el sur de Estados Unidos.



11:05 a. m. | Oleaje supera los 4 metros y costas se empiezan a ver afectadas

Recortes locales informan que muchas zonas costeras de Jamaica ya se encuentran totalmente cubiertas por agua del mar. La alerta se mantiene y se estima que en pocas horas ciudades como Montego Bay se encuentren gravemente afectadas.



10:55 a. m. | Alcalde de Montego Bay asegura que hay 263 refugios activados para habitantes de la isla

En entrevista con Noticias Caracol, el alcalde de Montego Bay aseguró que en este momento hay dispuestos 263 refugios activados para los habitantes de la isla. Sostiene que si bien no hay orden de evacuación, se ha solicitado a los ciudadanos buscar refugio inmediatamente a poco tiempo de la llegada del huracán.



9:55 a. m. | Huracán Melissa está a punto de tocar tierra

El huracán Melissa, de categoría 5 y extremadamente peligrosa, está a punto de tocar tierra en Jamaica, según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Vientos catastróficos, inundaciones repentinas y marejadas ciclónicas se registran en la isla.



9:00 a. m. | Huracán Melissa adquiere más fuerza a poco de llegar hacia Jamaica

Según el más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, al momento el huracán Melissa, de categoría 5, presenta fuertes vientos de 289 km/h, lo que representa un nuevo incremento que mantiene en alerta a las autoridades de Jamaica.



7:26 a. m. | Huracán Melissa ya está en Jamaica

Los efectos del huracán Melissa, de categoría 5, golpean ya Jamaica con vientos catastróficos y lluvias torrenciales y se prevé que tocará tierra en esta isla las "próximas horas" manteniendo su intensidad extrema, informó este martes el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Publicidad

Melissa se aproxima a la costa occidental de Jamaica con vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora (175 millas por hora), lluvias torrenciales y marejadas que amenazan con provocar inundaciones y daños catastróficos, detalló. El organismo meteorológico advirtió de que Melissa tocará tierra en las próximas horas, manteniendo su intensidad extrema antes de cruzar el sureste de Cuba el miércoles y llegar a las Bahamas el jueves.

AGENCIA EFE

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO