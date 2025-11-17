Hombres armados asesinan a un maestro y secuestran a 25 alumnas en un colegio

Individuos armados mataron a un maestro y secuestraron a 25 alumnas en un ataque en una escuela de educación secundaria en el estado de Kebbi, en el noroeste de Nigeria, informó este lunes la Policía. El ataque ocurrió la pasada madrugada en la Escuela Secundaria Integral Femenina de Maga, en el área de gobierno local de Danko/Wasagu, precisó el portavoz de la Policía estatal, comisario Nafiu Abubakar Kotarkoshi.

Los atacantes, que portaban armamento sofisticado, irrumpieron en la escuela y abrieron fuego al entrar por la fuerza. "Las unidades tácticas de la Policía desplegadas en la escuela se enfrentaron a los atacantes en un tiroteo", dijo el portavoz.



"Desafortunadamente, los sospechosos delincuentes ya habían escalado la cerca de la escuela y secuestrado a 25 estudiantes de su residencia estudiantil, llevándolas a un destino desconocido", subrayó.



Hay otra personas herida por los disparos de los atacantes

Las fuerzas de seguridad confirmaron que los asaltantes mataron al maestro Malam Hassan Makuku, quien, según medios locales, ejercía de subdirector del centro, mientras que otro docente, Ali Shehu, resultó herido por los disparos de los atacantes.



Tras el ataque, se desplegaron escuadrones tácticos policiales adicionales, junto con personal militar y vigilantes locales, para rastrear los movimientos de los asaltantes y rescatar a las niñas secuestradas. "Actualmente se están rastreando las rutas de los bandidos y los bosques cercanos con el fin de rescatar a las estudiantes secuestradas y, posiblemente, arrestar a los autores de este acto atroz", añadió el portavoz.

Algunos estados de Nigeria -sobre todo del centro y noroeste del país- sufren ataques incesantes por parte de "bandidos", término usado en el país para nombrar a las bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para exigir cuantiosos rescates y a cuyos integrantes las autoridades tildan a veces de "terroristas".



Habían secuestrado a 276 niñas en otro colegio

Los ataques se repiten pese a las promesas de acabar con la violencia por parte del Gobierno nigeriano, que asegura haber reforzado el despliegue de fuerzas de seguridad. A esta inseguridad se suma la provocada desde 2009 por la actividad del grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, a partir de 2016, también de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés).

En 2014, Boko Haram secuestró a 276 niñas en una escuela de la aldea de Chibok, en el noreste de Nigeria, en un asalto que causó conmoción mundial. Aunque muchas escaparon de sus captores, al menos 91 -según señaló en septiembre pasado la ONU- siguen sin volver a sus casas.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL

CON INFORMACIÓN DE EFE