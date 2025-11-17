En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Hombres armados asesinan a un maestro y secuestran a 25 alumnas en un colegio

Hombres armados asesinan a un maestro y secuestran a 25 alumnas en un colegio

Los atacantes irrumpieron en la escuela y abrieron fuego al entrar por la fuerza. Acabaron con la vida del profesor y dejaron otro docente herido.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 17 de nov, 2025
Salón de clase
