Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Investigan muerte de una reconocida psiquiatra: sospechan que alguien conocido acabó con su vida

Investigan muerte de una reconocida psiquiatra: sospechan que alguien conocido acabó con su vida

Virginia María Franco, de 68 años, fue encontrada en su vivienda con signos de violencia. Amigos destacan que la profesional era una persona precavida. Investigan circunstancias de su muerte.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 17 de nov, 2025
Homicidio a psiquiatra
No se ha establecido la causa del homicidio-
Archivo

