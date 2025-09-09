Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GOLES LUIS JAVIER SUÁREZ
NEPAL
VALERIA AFANADOR
NUEVA EPS
LOS INFORMANTES
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Así es la vida de Libny Molano, la colombiana que vive con más de 300 lunares en todo su cuerpo

Así es la vida de Libny Molano, la colombiana que vive con más de 300 lunares en todo su cuerpo

La mujer es música, trabaja en un banco y tiene 32 años. Desde su nacimiento ha vivido con una curiosa condición de piel que, aunque durante mucho tiempo la hizo sentir insegura, actualmente la han convertido en una persona resiliente, fuerte y apasionada por lo que hace.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 09, 2025 05:06 p. m.
Comparta en:
Thumbnail