Empresario que iba en un Lamborghini murió junto a su hija adolescente y un escolta en un tiroteo

Un ataque a tiros a un empresario ocurrido el lunes 29 de diciembre, en una zona residencial en Guadalajara, en México, dejó como saldo tres personas fallecidas y cuatro heridas, confirmó el Gobierno de Jalisco.

El empresario identificado de manera preliminar como Alberto Prieto Valencia, alias El Prieto, viajaba junto con su hija adolescente en un auto Lamborghini cuando fue atacado por hombres armados.



¿Cómo se produjo el tiroteo en México?

Sobre las 10:30 de la mañana, el empresario fue interceptado por varios hombres armados que empezaron a disparar contra su vehículo de alta gama.

Los escoltas del empresario, quienes viajaban en otros vehículos, respondieron la agresión dando lugar a un tiroteo que duró alrededor de 10 minutos, de acuerdo con reportes de vecinos recabados por medios locales.



‘El Prieto’ murió en el lugar junto a uno de sus guardias personales. Su hija y cuatro escoltas fueron heridos y trasladados a unidades médicas de emergencia, informó la Fiscalía de Jalisco.



La menor de edad falleció en el nosocomio y los guardias permanecen en el hospital, uno de ellos en condición grave de salud, informó la dependencia. (Lea también: ¿Qué se sabe de la turista mexicana hallada muerta en Antioquia durante Navidad? Estaba en Jacuzzi)



¿Quién era el empresario asesinado?

La Fiscalía detalló que el ‘El Prieto’ es comerciante del mercado de abastos y que trabajan en la verificación de la identidad de los escoltas, así como en la investigación de los hechos.

Medios como El Heraldo de México, informaron que fue el fundador de la empresa Transportes Odal, que se especializaba en traslados con unidades de carga seca, refrigerada y plataformas en distintas regiones del país.

El secretario General de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, indicó que además del Lamborghini atacado, han asegurado dos vehículos relacionados con el ataque. En el lugar, las autoridades encontraron por lo menos 200 casquillos de bala.

Asimismo, reveló en declaraciones a los medios que “en algún momento señaló algún vínculo de esta persona con aquellas rifas colombianas ilegales que aparecieron en el mercado de abasto. Son notas periodísticas que existen y que habrá que tomarlas en cuenta en la investigación que se lleve de los hechos lamentables que fueron hoy, en el mercado de abastos, inmediaciones”.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado en coordinación con las autoridades federales están en busca de los agresores tanto por tierra como por aire.

La agresión se dio a menos de seis meses de que Guadalajara sea una de las sedes del Mundial de Fútbol 2026 y en medio de las vacaciones de invierno en las que gran parte de la ciudadanía tiene días de descanso.

