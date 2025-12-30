En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Empresario que iba en un Lamborghini murió junto a su hija adolescente y un escolta en un tiroteo

Empresario que iba en un Lamborghini murió junto a su hija adolescente y un escolta en un tiroteo

El atentado sicarial contra Alberto Prieto Valencia duró alrededor de 10 minutos, según medios mexicanos. Investigan presuntos vínculos de la víctima con “rifas colombianas ilegales”.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 30 de dic, 2025
