Lo que se sabe del ataque de la CIA en territorio venezolano a supuesta instalación del narcotráfico

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la penúltima semana de 2025 un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, en lo que constituye la primera operación estadounidense conocida dentro del país, informaron CNN y The New York Times.

Según los medios, el ataque tuvo como objetivo un muelle que funcionarios estadounidenses creen era utilizado por la banda transnacional Tren de Aragua para almacenar narcóticos y preparar su traslado en embarcaciones.

Las fuentes, bajo anonimato, indicaron que no había personas en el lugar en el momento del impacto y que no se registraron víctimas mortales.



Una de ellas declaró a CNN que “el ataque tuvo éxito en destruir la instalación y sus embarcaciones, pero lo describió como mayormente simbólico, ya que es solo una de muchas instalaciones portuarias utilizadas por los narcotraficantes que salen de Venezuela”.



El presidente Donald Trump confirmó el lunes que Estados Unidos fue responsable del ataque, aunque se negó a detallar cómo se ejecutó o quién lo llevó a cabo.

"Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las drogas en los barcos", dijo el republicano a periodistas en su recinto privado de Florida, Mar-a-Lago.



¿Qué ha dicho Venezuela sobre el primer ataque terrestre en su territorio?

El régimen venezolano no comentó directamente la operación, mientras que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, denunció una serie de acciones de "acoso, amenazas y ataques".

Una fuente dijo a CNN que el operativo con drones “pareció atraer poca o ninguna atención, incluso dentro del país (Venezuela), en tiempo real”.

De acuerdo con The New York Times, la operación de la CIA marca una intensificación de la campaña de presión de la Administración Trump contra el régimen de Nicolás Maduro, que hasta ahora se había limitado a acciones en aguas internacionales contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico.



¿Hay conversaciones con Venezuela?

Ante la pregunta de si había vuelto a hablar con Maduro tras una llamada telefónica en noviembre, Trump dijo que habían conversado "bastante recientemente", pero afirmó que "no sale gran cosa de eso".

El presidente estadounidense hizo estas declaraciones cuando se le pidió que ampliara unos comentarios que hizo en una entrevista de radio emitida el viernes 26 de diciembre, en la que parecía reconocer por primera vez un ataque terrestre contra carteles de la droga de Venezuela.

"Tienen una gran planta o una gran instalación desde donde envían, ya saben, de donde salen los barcos", declaró Trump a la emisora neoyorquina WABC, pero no dio detalles de dónde estaba ubicada.

El Pentágono ha desplegado drones MQ-9 Reaper en la región como parte de esa estrategia, añadió The New York Times.

Desde hace varias semanas, Trump lleva advirtiendo que, en el marco de su campaña de presión contra el régimen de Nicolás Maduro, que ha implicado la destrucción de una treintena de lanchas que supuestamente cargan drogas y la muerte de más de 100 de sus ocupantes, Washington iba a comenzar a atacar objetivos en tierra.

EE. UU. mantiene desde mediados de 2025 un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, que, según afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como "amenazas" y un intento de propiciar un cambio de régimen. (Lea también: Hasta 20 años de cárcel en Venezuela a quienes respalden “piratería” o “bloqueo marítimo” de EE. UU.)



Nuevo ataque en el Pacífico

El lunes por la noche, el Comando Sur de Estados Unidos anunció en X un nuevo ataque en el Pacífico en el que perecieron dos personas, lo que eleva a por lo menos 107 los muertos por la ofensiva estadounidense en la región.

La publicación incluye un video en blanco y negro del llamado "ataque cinético letal" contra una embarcación, en el que parecen verse dos destellos explosivos y restos en llamas.

El gobierno de Trump no ha presentado pruebas de que las embarcaciones atacadas estuvieran involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha suscitado un debate sobre la legalidad de estas operaciones.

Expertos en derecho internacional y organizaciones de defensa de los derechos humanos sostienen que los ataques probablemente constituyen ejecuciones extrajudiciales, una acusación que Washington niega.

A la destrucción de estas presuntas narcolanchas se sumó el bloqueo ordenado por Trump a todos los petroleros sancionados por Washington que entren y salgan de Venezuela. Al menos dos buques fueron confiscados. (Lea también: Rusia condenó intento de EE.UU. de desestabilizar Venezuela: "Prácticas que creíamos haber olvidado")

Estados Unidos acusa a Caracas de utilizar la venta de petróleo para financiar "el narcoterrorismo, la trata de seres humanos, los asesinatos y los secuestros", mientras que Venezuela niega cualquier implicación en el tráfico de drogas.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP