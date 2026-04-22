Influencer resultó herida tras ser atropellada por exparticipante de reconocido concurso musical

Un grave incidente ocurrido en el centro de Londres tiene en vilo a seguidores de redes sociales y al mundo del entretenimiento del Reino Unido. Luego de que una reconocida influencer resultó gravemente herida tras ser atropellada presuntamente por una exparticipante del programa musical The X Factor, en un hecho que ahora es materia de investigación judicial.



De acuerdo con reportes conocidos a partir de información divulgada por la BBC y el diario británico The Sun, una mujer de 29 años compareció ante el Tribunal de Magistrados de Westminster acusada de intento de asesinato, luego de que un vehículo arrollara a varios peatones en la madrugada del domingo en el sector de Soho, en el centro de la capital británica.

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La acusada fue identificada como Gabrielle Carrington, quien además enfrenta cargos por causar lesiones corporales graves con intención, lesiones corporales y conducir bajo los efectos del alcohol. La mujer fue enviada a prisión preventiva mientras avanza el proceso en su contra.

Carrington es conocida en redes sociales bajo el nombre de usuario RIELLEUK, donde acumula más de 365.000 seguidores, y también hizo parte de la final en directo del reconocido programa The X Factor de Reino Unido en 2013 como integrante del grupo Miss Dynamix, lo que ha intensificado la atención mediática sobre el caso.



Entre las víctimas del hecho se encuentra la influencer Klaudia Zakrzewska, de 30 años, quien permanece en estado crítico tras el impacto. Según versiones difundidas, la mujer es conocida en plataformas digitales como Klaudia Glam y cuenta con más de 200 mil seguidores en su Instagram. Tras el incidente, fue trasladada a un centro médico, donde continúa bajo atención especializada.



El caso ha tenido un fuerte eco en redes sociales luego de que su madre publicara un mensaje pidiendo apoyo y oraciones por la salud de su hija. “Les pido desde lo más profundo de mi corazón: por favor, tengan a mi hermosa hija Klaudia en sus oraciones en este momento”, expresó. “Ella es mi ángel, mi mundo, mi todo, y necesita todo el amor, la fuerza y la sanación que podamos enviarle”.

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Según los reportes, el incidente se registró hacia las 4:30 de la madrugada en Argyll Street, cerca de Oxford Circus, cuando las autoridades recibieron reportes de que un vehículo había atropellado a varias personas en la vía pública. Según lo expuesto en audiencia, la escena fue descrita como un “caos”, con múltiples personas gritando, lo que dificultó inicialmente dimensionar la gravedad de lo ocurrido.



Otras personas resultaron heridas

Además de Zakrzewska, otras personas resultaron heridas, entre ellas un hombre identificado como Anoush Chyche, de unos 50 años, quien, según se indicó, sufrió “lesiones que le cambiarán la vida”. También se reportó que una tercera víctima, Latisha Armstrong, presentó una lesión en la muñeca.

Durante el proceso judicial se conoció que la acusada registraba 61 microgramos de alcohol por cada 100 mililitros de aire espirado al momento de la prueba, superando el límite legal establecido en el país, que es de 35 microgramos.

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En medio de la audiencia, también se observó a Carrington realizando un gesto de corazón hacia familiares y amigos presentes en la galería pública, mientras era escoltada fuera del estrado, un hecho que fue recogido por medios locales y que ha generado indignación.

La influencer herida continúa hospitalizada en estado crítico, mientras las autoridades avanzan en la investigación del caso. La próxima comparecencia judicial de la acusada está prevista para el 19 de mayo en el tribunal de Old Bailey.

Por su parte, la Fiscalía, según informó la BBC, reiteró la importancia de respetar el debido proceso. “Recordamos a todos los interesados que el proceso contra la acusada está en curso y que ella tiene derecho a un juicio justo”, señaló el fiscal jefe adjunto, quien además advirtió que no se deben difundir comentarios o información que puedan afectar el desarrollo del caso.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co