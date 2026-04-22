Trump no le ha impuesto a Irán ningún plazo para que presente un acuerdo, según Casa Blanca

El presidente Donald Trump no ha fijado ningún plazo a Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, después de prorrogar el alto el fuego, informó la Casa Blanca, desmintiendo lo informado por algunos medios.

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"El presidente no ha establecido un plazo firme para recibir una propuesta iraní", declaró en una rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien agregó: "En última instancia, el cronograma estará dictado por el comandante en jefe (Trump)".

La portavoz desvirtuó así la información publicada por algunos medios de comunicación de que Trump habría puesto un plazo de entre tres y cinco días para que el Gobierno iraní le presente una propuesta de paz.



Según Leavitt, Trump está ofreciendo "flexibilidad" a un régimen que está, según dijo, diezmado y dividido por la ofensiva emprendida por Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero.



El presidente afirmó este miércoles que existe la posibilidad de retomar el próximo viernes las negociaciones con el Gobierno iraní en Pakistán. "Es posible", respondió en declaraciones al diario New York Post al ser preguntado por las informaciones procedentes de Islamabad que apuntan a una eventual reanudación de las conversaciones de paz en las próximas 36 o 72 horas.

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Trump anunció el martes su decisión de extender de forma indefinida el alto el fuego con Irán hasta que el Gobierno de la República Islámica, al que considera dividido, le presente una propuesta unificada de acuerdo.

El presidente estadounidense tomó esa decisión a pocas horas de que se venciera el alto el fuego vigente y a pesar de que el mismo martes declaró que no pretendía prorrogarlo y que estaba dispuesto a retomar los "bombardeos" contra Irán. (Lea también: Irán denuncia ataque de Estados Unidos a un buque y advierte ruptura del alto el fuego en Ormuz)



La respuesta de Irán a lo planteado por Trump

Irán afirmó que volverá a la mesa de negociación con Estados Unidos cuando se den las "condiciones necesarias y razonables" y aseguró que el país está preparado para defenderse en caso de nuevos ataques. Además, dijo que no reabrirá el estrecho de Ormuz mientras se mantenga el bloqueo naval estadounidense, calificándolo de "flagrante violación" del alto el fuego.

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Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria iraní informó que sus fuerzas navales habían interceptado dos buques portacontenedores que intentaban cruzar el estratégico estrecho. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, informó que la República Islámica agradecía los esfuerzos de Pakistán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, pero no hizo comentarios sobre la prórroga del alto el fuego anunciada por Estados Unidos.

Por su parte, Trump no considera que la incautación de los dos buques en el estrecho de Ormuz fuera una violación del alto el fuego, según la portavoz Karoline Leavitt. "No, porque no eran buques estadounidenses, no eran buques israelíes. Eran dos barcos internacionales", declaró a Fox News.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP