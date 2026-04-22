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Noticias Caracol  / MUNDO  / Nicolás Maduro, desde una prisión en EE. UU., recordó al papa Francisco tras un año de su muerte

Nicolás Maduro, desde una prisión en EE. UU., recordó al papa Francisco tras un año de su muerte

El líder chavista dijo que gracias al fallecido pontífice, Venezuela "venera con alegría a san José Gregorio Hernández y a santa Carmen Rendiles”.

Por: EFE
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Nicolás Maduro, desde una prisión en EE. UU., recordó al papa Francisco tras un año de su muerte
AFP

Nicolás Maduro, recluido en una prisión federal de Nueva York desde su captura en Caracas, Venezuela, el pasado 3 de enero, recordó al papa Francisco y su "amor por los pueblos que sufren", al cumplirse un año del fallecimiento del pontífice argentino.

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"Rindo homenaje, con profunda admiración y cariño, al papa Francisco. En nombre de Venezuela, reconozco su valentía, su palabra clara y su amor por los pueblos que sufren. Francisco siempre llamó a la paz, al diálogo y a la defensa de la dignidad humana frente al mal, la injusticia y la mentira", dijo Maduro, según una imagen publicada en su cuenta oficial de la red social X.

“¡Gracias, papa Francisco!”

El líder chavista, capturado en Caracas por fuerzas estadounidenses junto a su esposa, Cilia Flores, señaló que, gracias al amor de Francisco y a su cercanía con el pueblo venezolano, hoy el país suramericano "venera con alegría a san José Gregorio Hernández y a santa Carmen Rendiles en el altar católico universal".

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"¡Gracias, papa Francisco! Sembraste esperanza para siempre", agregó Nicolás Maduro, acusado por EE. UU. de cargos relacionados con el narcoterrorismo y la posesión de armas.

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Su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, también expresó este martes su agradecimiento al fallecido papa por "su defensa de Venezuela".

"Siempre mantuvo a Venezuela en sus oraciones y el presidente Nicolás Maduro nos decía hace unos días (que) la historia dirá todo lo que Francisco hizo para proteger a Venezuela", agregó el diputado durante la sesión ordinaria del Parlamento, de mayoría chavista.

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La Basílica de Santa María la Mayor homenajeó al papa Francisco en el primer aniversario de su fallecimiento, recordando con una placa las 126 visitas que el pontífice realizó al templo donde, por deseo expreso, reposan sus restos.

Fallecido el 21 de abril de 2025 a los 88 años, el argentino Jorge Mario Bergoglio, el primer papa latinoamericano, eligió Santa María la Mayor como su lugar de sepultura, rompiendo con la tradición de ser enterrado en las grutas vaticanas.

AGENCIA EFE

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