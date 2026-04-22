A joven de 22 años le diagnosticaron cáncer de pulmón por vapear desde los 15

Una mujer de 22 años de Manchester, Inglaterra, enfrenta un aterrador diagnóstico luego de que los médicos le aseguraran que solo le quedan 18 meses de vida. Su agonía empezó en enero de 2025, cuando empezó a toser y expulsar una sustancia marrón, consecuencias de haber vapeado desde los 15 años.

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La protagonista de esta historia es Kayley Boda, quien a sus 21 años fue diagnosticada con cáncer de pulmón, algo que para los médicos era difícil de creer debido a su edad. Sin embargo, cuando revisaron su historial, determinaron que todo se debía al uso continuo de vapeadores.



¿Cómo pasó todo?

Kayley Boda contó al diario Mirror que empezó a fumar en su adolescencia y que a los 15 años utilizaba vapeadores reutilizables, con el paso de los años esto se volvió un hábito en su día a día, llegando a realizar hasta 600 caladas por semana. A finales de 2024 decidió cambiar los vapeadores reutilizables por los desechables.

En noviembre de ese año, la joven de 21 años desarrolló una erupción por todo el cuerpo que, según los médicos, podría ser herpes zóster, varicela o sarna. Aunque se sometió a diferentes tratamientos el tema no mejoró y, de hecho, su salud se agravó meses después.



Para enero de 2025, la mujer empezó a toser y a expectorar una mucosidad marrón oscura con grumos que parecía azúcar. "Al principio pensé que era normal, porque vapeaba mucho, así que no le di importancia", aseguró. A pesar de pensar que no se tratraba de nada grave, Kayley fue al médico en ocho ocasiones, y en todas "los médicos me rechazaron con un diagnóstico de infección de pecho".



Luego de algunas semanas la tos empeoró y, además de la sustancia marrón, Kayley empezó a toser sangre. En ese momento los médicos determinaron que había una alerta y fue en agosto de 2025 que le dieron un diagnóstico. "Me hicieron una radiografía y encontraron una mancha en el pulmón. Me dijeron que, siendo tan joven, estaban casi seguros de que no era cáncer, así que no me preocupara. Cuando recibí los resultados y me dijeron que era cáncer de pulmón, me pareció irreal".

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El diagnóstico de cáncer de pulmón en una persona de 21 años es altamente extraño, razón por la que los médicos en un principio pensaron que los síntomas de la joven eran una simple infección en el pecho. Tras recibir esta noticia, la mujer fue sometida a una cirugía en la que le extirparon la mitad del pulmón derecho y luego tuvo que recibir quimioterapia. "No podía levantar la cabeza, vomitaba sangre y orinaba sangre", recordó sobre los efectos de la quimio.

Tras la cirugía Kaylley fue informada de que el cáncer de pulmón en realidad estaba en etapa tres y que había células cancerosas en seis ganglios linfáticos circundantes.

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Fue en febrero de 2026 que la joven, ahora de 22 años, finalmente recibió el alta médica y pensó que luego de una larga batalla había logrado superar el cáncer. Sin embargo, en el mes de marzo empezó a sufrir de unos fuertes dolores en el pecho.

Los médicos le informaron que se trataba de un derrame pleural, que es una acumulación de líquido en los pulmones. Pero luego de unos nuevos análisis le informaron que el cáncer había regresado más agresivo en la pleura, lo que los dejaba sin posibilidad de ayudarla. Es por eso que ahora Kayley tiene un tiempo estimado de 18 meses de vida, según los profesionales de la salud.

"El oncólogo dijo que esto es muy raro y que normalmente solo se ve en pacientes de 80 años", recordó.

Kayley ahora está decidida a pasar los meses que le quedan de vida disfrutando de su familia y convenciendo a todo aquel que pueda de dejar los vapeadores, ya lo logró con su novio y su mamá. "Atribuyo mi cáncer al vapeo porque mis síntomas comenzaron unos meses después de empezar a usar cigarrillos electrónicos desechables, y no hay antecedentes de cáncer de pulmón en mi familia. Llevo tres meses sin vapear".

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co