Autopsia de Celeste Rivas revela causa de muerte de la joven de 14 años: su familia se pronunció

Finalmente se dio a conocer la causa de muerte de Celeste Rivas, la adolescente de 14 años que fue hallada sin vida en el baúl de un carro Tesla que pertenecía al rapero estadounidense D4vd. Las autoridades han revelado los resultados de la autopsia que se realizó al cuerpo, el cual estaba descuartizado y guardado en bolsas de basura dentro del vehículo.

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Esta revelación se da meses después del hallazgo del cuerpo, que fue en septiembre de 2025, y de que la investigación del caso no diera frutos. Además, coincide con la reciente captura de David Anthony Burke, más conocido como D4vd, rapero con e que la adolescente sostenía una relación amorosa y que ahora está bajo custodia como presunto responsable de su muerte.



¿De qué murió Celeste Rivas?

El médico forense de Los Ángeles reveló que Celeste Rivas murió a causa de múltiples heridas provocadas con objetos no especificados. Cabe destacar que, recientemente, la Fiscalía también sorprendió al señalar que la menor de edad habría sido asesinada el 23 de abril de 2025, motivo por el que su cuerpo estaba en grave estado de descomposición cuando fue hallado, lo que demoró más los resultados de la autopsia.

A pesar del alto grado de descomposición de los restos de la adolescente, los forenses señalaron que es caro que su muerte fue un homicidio.



En los documentos, revelados por TMZ, el forense del caso señaló "dos heridas penetrantes en el torso con bordes lisos que podrían ser causadas por objetos punzantes". La primera, según explicó, se dio en "la parte superior del abdomen, de 2 cm de largo y 3,8 cm de profundidad, penetra el hígado". Mientras que la segunda fue en el "lado izquierdo del tórax, de 1,4 cm de largo y 5 cm de profundidad, penetra uno de los espacios intercostales izquierdos, con rotura de las superficies corticales de las costillas adyacentes".



También detalló que Celeste Rivas tenía "múltiples abrasiones lineales superficiales en el dorso de la mano derecha". Sin embargo, no tiene claro si las heridas podrían ser heridas causadas en un intento por defenderse.

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Algunos detalles particulares revelados por la autopsia es que al cuerpo le amputaron el dedo anular y el meñique de la mano izquierda. Agregó que el cuerpo estaba bastante descompuesto, su cabeza estaba "parcialmente esqueletizada y le faltaba el ojo izquierdo".

Por otro lado, los exámenes toxicológicos arrojaron resultados poco conclusivos. Un primer informe arrojó un "presuntivo positivo" para metanfetamina y MDMA, pero un segundo análisis señaló que los resultados eran inconclusos para metanfetamina y no detectó MDMA. Lo único que se aclaró es que Celeste pudo haber tenido alcohol en su organismo, pero que esto no contribuyó a su muerte.



Familia de Celeste Rivas se pronuncia

Estos no han sido días fáciles para la familia de Celeste Rivas. Los padres de la menor denunciaron su desaparición en abril de 2024 y solo volvieron a saber de su hija en septiembre de 2025, cuando fue encontrada sin vida. A dos años de su desaparición, finalmente la familia está recibiendo las respuestas que esperaba.

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Es por eso que, recientemente, los padres de Celeste hicieron un pronunciamiento público tras la captura e imputación de cargos contra D4vd. "Nos gustaría agradecer al Departamento de Policía de Los Ángeles y a la Oficina del Fiscal de Distrito por su arduo trabajo. También nos gustaría agradecer a la gente de Lake Elsinore por todo su apoyo", señalaron.

Jesús Rivas y Mercedes Martínez, padres de la menor, recordaron que "Celeste era hermosa, una niña fuerte a quien le gustaba cantar y bailar. Cada viernes era para ver películas y pasábamos tiempo espectacular juntos. La amábamos mucho y ella siempre nos decía que nos amaba. Solo queremos justicia para ella".

Cabe resaltar que, según la Fiscalía, D4vd asesinó a Celeste Rivas el 23 de abril de 2025, luego de que ella amenazara con revelar públicamente su relación amorosa, la cual era ilegal al ella ser menor de edad. El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, fue quien detalló que Celeste "amenazó con exponer su conducta criminal y devastar su carrera musical" y calificó los hechos como un "horrible y espantoso asesinato".

D4vd habría utilizado un "instrumento afilado" para acabar con la vida de Celeste Rivas, luego desmembró su cuerpo y lo ocultó en el maletero de su Tesla durante varios meses. Cabe recordar que días previos al hallazgo de los restos, D4vd recibió una sanción, lo que llevó a las autoridades a llevar el carro a un depósito en Los Ángeles, donde quedó prácticamente abandonado.

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Luego de algunos días, el 8 de septiembre de 2025, un día antes del cumpleaños número 15 de Celeste, las autoridades llegaron al depósito por denuncias de trabajadores sobre el olor fétido que provenía de uno de los vehículos. En ese momento se halló el cuerpo de la menor reportada como desaparecida en abril de 2024.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co