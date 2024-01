Intentó mediar en pelea por el volumen de la música en transporte público y fue asesinado a tiros

Un hombre de 45 años fue asesinado en el metro de Nueva York, Estados Unidos, luego de que intentara detener una pelea entre dos personas por el volumen de la música.



La víctima fue identificada como Richard Henderson, quien iba camino a su casa después de ir a un partido de fútbol americano el domingo 14 de enero de 2024. Sobre las 8:15 p. m. comenzó una discusión entre dos pasajeros del metro, la cual terminó en enfrentamiento físico.

Henderson, quien trabajaba como guardia de tránsito en una escuela privada en Manhattan, intentó detener la pelea.

Uno de los implicados en el enfrentamiento sacó un arma de fuego y disparó en contra del hombre de 45 años. A tan solo tres paradas de su destino, perdió la vida.

Anthony Williams, amigo de la víctima, le afirmó a diario New York Post que no pudo hacer nada porque Richard “se desangró hasta morir”.

Según las autoridades, es posible que Henderson no haya sido el blanco del delincuente y le disparó de manera accidental. Sin embargo, Williams dijo que el sujeto “era un loco. No tenía ninguna simpatía por nosotros. A él no le importaba Richie, solo quería matarnos sin ningún motivo”.

Richard era padre de tres hijos y abuelo de dos niñas . Era conocido por enfrentarse a los matones. “Murió como un héroe, murió defendiendo a los débiles”, manifestó Jakeba, esposa del fallecido, con quien iba a celebrar 20 años de matrimonio.



La Policía está en busca del delincuente y el presidente de la autoridad de Tránsito de Nueva York, Richard Davey, dijo en un comunicado que sus "corazones están con la familia de Richard Henderson. Esto es otro triste recordatorio de que la violencia armada no tiene lugar en esta ciudad”.