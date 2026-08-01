Revelaciones inéditas de trabajadoras sexuales que estuvieron con Liam Payne poco antes de su muerte

El cantante británico Liam Payne, exmiembro de la banda One Direction, murió el 16 de octubre de 2024 a los 31 años. Este sábado, casi dos años después de su muerte, se revelaron las declaraciones de dos trabajadoras sexuales que estuvieron con el músico pocas horas antes de su muerte y cuyos testimonios fueron claves para esclarecer el caso.



Payne se encontraba hospedado en el Hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires, Argentina. El músico murió al caer de un tercer piso del hotel. Las autoridades llegaron luego de que el personal del hotel notificara sobre un hombre que se comportaba de manera errática y agresiva, al parecer, bajo los efectos de alcohol o drogas. Dos trabajadoras sexuales, identificadas Lucila y Aldana, estuvieron con Liam Payne pocas horas antes de su muerte. Las mujeres fueron contactadas por las autoridades y dieron su testimonio. Las declaraciones de ambas fueron reveladas este sábado, principalmente por el medio argentino Infobae.



¿Qué dijeron las trabajadoras sexuales que estuvieron con Liam Payne poco antes de su muerte?

Las mujeres contaron en ese momento que Payne las contactó luego de ver un anuncio. “Aldana recibe un mensaje de una persona, hasta ese entonces no sabíamos que era el cantante Liam… Le escribió a ella a las 10:30/11 de la mañana, le escribió en inglés. Se encargó ella. Él le ofrecía cinco mil dólares a ella para ir a pasar el día con él. Después ella le dijo que estaba conmigo y fuimos las dos. Aceptó, y nos mandó un taxi desde su hotel”, relató Lucila.



Las mujeres confirmaron que sostuvieron relaciones sexuales con el cantante. “Me acuerdo que él quería pagarnos por transferencia (...) Como ninguna de las dos tenía cuenta en dólares, nos preguntó si podíamos bajarnos PayPal”, añadió la mujer. Por su parte, Aldana dijo que le pidieron “muchas veces que haga la transferencia, hasta que se enojó y nos echó (...) Me insultó, me dijo que también tiene un hijo de siete años, que la plata no lo hace feliz”. Sin embargo, indicó que después el cantante pidió perdón de rodillas por el mal momento.

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Lucila recordó cómo estaba la habitación de hotel del cantante cuando llegaron. “Estaba todo revuelto, desordenado, había papeles de aluminio tirado, de drogas”, explicó. También recordó en ese momento que tenía mucho olor a alcohol. “Pero se lo veía bien, como una persona armoniosa”, relató. La mujer también dijo que lo vieron consumiendo y les preguntó si podían conseguirle drogas. Asimismo, afirmó que las relaciones que mantuvieron con él fueron consentidas. “Pasó solo una vez, y siempre cuidándonos. En ese momento, aparentaba estar bien”, añadió. Las ahora extrabajadoras sexuales también contaron que en algún momento del tiempo que estuvieron con Payne, el músico tomó su computadora, les cantó un poco y les mostró las canciones que estaba componiendo.