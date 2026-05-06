Investigan a director de colegio acusado de enviar invitaciones falsas de boda para recibir dinero

insólito caso tiene bajo investigación a un director de escuela primaria en Gwangyang, Corea del Sur, luego de que fuera acusado de distribuir supuestas invitaciones falsas de boda de su hijo con las que, presuntamente, buscaba recibir dinero de felicitación por parte de compañeros de trabajo y conocidos.



El hecho, reportado por medios surcoreanos como The Chosun Daily y The Korea Herald, generó controversia en la comunidad educativa después de que varios funcionarios comenzaran a detectar inconsistencias en la ceremonia anunciada por el directivo.

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De acuerdo con la información conocida, el director, identificado únicamente como “A” por las autoridades, compartió el pasado 13 de abril una invitación de boda a través del chat grupal del personal de la institución educativa donde trabaja. Además, el anuncio también fue publicado en el boletín de la iglesia a la que asiste.

La invitación indicaba que el hijo del directivo celebraría una ceremonia tradicional de matrimonio en un centro cultural de Jeonju. El mensaje incluía números de cuentas bancarias correspondientes, supuestamente, a las familias del novio y la novia.



En el texto enviado, el director explicó que la ceremonia sería privada y limitada únicamente a familiares cercanos.



“La boda será una ceremonia íntima con familiares de ambas partes, por lo que lamentamos no poder invitarlos personalmente. Les pedimos su comprensión”, escribió en el mensaje difundido entre colegas y miembros de la congregación religiosa.



Las inconsistencias que despertaron sospechas

Aunque inicialmente la invitación no generó mayor controversia, algunos integrantes del personal comenzaron a sospechar luego de intentar verificar detalles de la ceremonia.

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Según las autoridades educativas de Gwangyang, varios funcionarios descubrieron que no existía ninguna reserva registrada en el lugar donde supuestamente se realizaría el matrimonio.

Las dudas crecieron aún más cuando posteriormente salió a la luz que el hijo del director ya se había casado el año anterior. Además, uno de los números de cuenta bancaria incluidos en la invitación, el correspondiente a la supuesta familia de la novia, no existía.

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Tras el descubrimiento de estas irregularidades, el director publicó un nuevo aviso cancelando la boda.

El episodio generó fuertes críticas dentro de la comunidad educativa, donde algunos trabajadores interpretaron lo sucedido como un posible intento de obtener dinero mediante aportes o regalos de felicitación antes de su retiro laboral, previsto para agosto de este año.



Autoridades educativas abrieron investigación

La situación llevó a que la Oficina de Educación de Gwangyang iniciara una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si existió alguna conducta irregular por parte del funcionario.

En medio de las indagaciones, la entidad explicó que el director negó haber actuado con conocimiento de que la boda ya se había realizado.

“El director A afirma que no ha tenido contacto con su exesposa ni con su hijo desde su divorcio y que desconocía el matrimonio de su hijo. Las circunstancias exactas aún están bajo investigación”, señaló la oficina educativa.

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Mientras avanza el proceso, el caso continúa generando debate en Corea del Sur por la naturaleza de las acusaciones y por el impacto que la situación ha tenido dentro de la institución educativa.

Por ahora, la Oficina Provincial de Educación de Jeolla del Sur informó que evaluará posibles medidas disciplinarias una vez concluyan las investigaciones realizadas por las autoridades de Gwangyang.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co