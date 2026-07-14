Joan Sebastián Guerrero, colombiano asesinado por ICE, "no era el objetivo de la operación"

La organización Human Rights Watch (HRW) solicitó este martes una investigación "oportuna, transparente y exhaustiva" sobre la muerte del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, ocurrida durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Maine. Además, se conoció que el connacional no era el blanco del operativo. "Esta semana, otra familia y comunidad enfrentan la devastadora pérdida de un ser querido en otro tiroteo fatal por parte del ICE", afirmó Tanya Greene, directora del programa de Estados Unidos de HRW, en un comunicado.

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Durán Guerrero, de 26 años, se encontraba junto a su pareja y su hija de tres años cuando recibió los disparos.



De acuerdo con ICE, el colombiano no era el objetivo de la operación que se desarrollaba en la comunidad de Biddeford, en el sur de Maine. Los agentes buscaban a una persona con una orden de deportación vigente. No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que el uso de la fuerza respondió a razones de seguridad pública. Según la versión oficial, el vehículo de Durán Guerrero circulaba en la misma dirección que la persona buscada y, al considerar que intentaba escapar, los agentes abrieron fuego.

La organización defensora de derechos civiles LatinoJustice calificó la muerte como una "atrocidad contra los derechos humanos" y también exigió una investigación "transparente" que permita esclarecer los hechos.



Otro latino asesinado por ICE en Estados Unidos

El caso ocurrió apenas una semana después de la muerte del mexicano Lorenzo Salgado en Texas, quien también falleció durante una intervención del ICE mientras se dirigía a trabajar junto a sus hermanos. Durán Guerrero contaba con permiso de trabajo y número de Seguro Social en Estados Unidos.



Según LatinoJustice, estos dos casos elevan a 11 el número de tiroteos mortales atribuidos a agentes del DHS desde el inicio de la actual administración. De ese total, cinco se habrían producido cuando las víctimas se encontraban dentro de vehículos.



"Asesinatos como el de Durán Guerrero demuestran que el DHS no tiene ningún respeto por la vida de los inmigrantes, y especialmente de los inmigrantes latinos", señaló Rex Chen, asesor jurídico de derechos de los inmigrantes de LatinoJustice.

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Chen también criticó la actuación del Gobierno de Trump frente a las denuncias de abusos cometidos en nombre del control migratorio, al considerar que se han producido con total impunidad.

Asimismo, advirtió que, en la práctica, tener apariencia latina se ha convertido en una justificación para "atropellar, herir, disparar y matar personas".

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LatinoJustice indicó que en Maine residen aproximadamente 30.000 personas de origen latino, equivalente a cerca del 2 % de la población del estado.

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE