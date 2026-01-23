Acusan al ICE de emplear a niño latino de 5 años como "cebo" para detener a sus familiares

Demócratas y funcionarios locales de la ciudad de Mineápolis, en el estado de Minnesota, expresaron su indignación por la detención de un niño de cinco años en una redada masiva contra la inmigración, mientras que el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, defendió las acciones de los agentes federales.

Miles de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han sido desplegados en la ciudad, gobernada por los demócratas, mientras el gobierno del presidente Donald Trump impulsa su campaña para deportar a millones de inmigrantes ilegales en todo el país.



Vance confirmó el jueves que el niño de cinco años, Liam Conejo Ramos, se encontraba entre los detenidos, pero argumentó que los agentes lo protegían después de que su padre "huyera" de una redada migratoria. "¿Qué se supone que deben hacer? ¿Se supone que deben dejar que un niño de cinco años muera congelado?", preguntó.



El congresista demócrata por Texas, Joaquín Castro, rechazó esa explicación, calificando a las autoridades de Seguridad Nacional de "mentirosas repugnantes". Castro afirmó que no había podido localizar al niño, quien, según informes, se encontraba detenido con su padre en San Antonio, Texas. "Mi equipo y yo hemos estado trabajando para averiguar su paradero, asegurarnos de que esté a salvo y también para exigir su liberación por parte del ICE", declaró en un video publicado en X.

Pero el ICE "no nos ha proporcionado información", añadió. La exvicepresidenta estadounidense Kamala Harris se declaró "indignada" por la detención de Ramos. "Liam Ramos es solo un bebé. Debería estar en casa con su familia, no siendo usado como cebo por el ICE y retenido en un centro de detención de Texas", escribió en X.

Harris compartió una foto del niño con un gorro de punto azul con orejas de conejo blancas colgantes, mientras una persona detrás de él parece sujetar su mochila. Otra foto que circula en línea muestra a Ramos escoltado por un hombre vestido de negro y con una mascarilla negra.

La exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton acusó a las fuerzas del orden de "aterrorizar a la población" y "utilizar a los niños como peones". El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, afirmó que el gobierno federal estaba tratando a los niños "como criminales". Frey afirmó que la afluencia de 3.000 agentes federales se sintió como una "ocupación", según informó el periódico Minnesota Star Tribune.

Vea: Revelan video registrado por agente del ICE momentos antes de asesinar a mujer en Mineápolis



¿Qué respondió el Gobierno de Estados Unidos sobre las acusaciones contra el ICE?

El Departamento de Seguridad Nacional rechazó las afirmaciones de que los agentes del ICE tuvieran al niño en la mira, alegando que había sido "abandonado" por su padre durante un operativo para arrestar al hombre. "Por la seguridad del niño, uno de nuestros agentes del ICE permaneció con él mientras los demás detenían a (su padre), Conejo Arias", publicó en X. "Se pregunta a los padres si desean ser deportados con sus hijos, o el ICE los colocará con una persona de confianza que ellos designen".

Ramos es uno de al menos cuatro niños detenidos en el mismo distrito escolar de Minneapolis este mes, según informaron medios estadounidenses citando a administradores locales. Zena Stenvik, superintendente del Distrito Escolar Público de Columbia Heights, declaró que los niños fueron "detenidos y se los llevaron agentes del ICE enmascarados y armados, sin placas de identificación".

"La avalancha de actividad del ICE en nuestra comunidad está generando trauma y está afectando gravemente a nuestros hijos", declaró a la prensa. La detención de los niños se produjo al tiempo que el fiscal general de Estados Unidos anunciaba el arresto de tres activistas acusados de interrumpir un servicio religioso con una protesta en la que se acusaba a un pastor de trabajar para el ICE.

Los videos de esa protesta mostraban a decenas de manifestantes coreando "¡Fuera ICE!" en la iglesia. Mineápolis se ha visto sacudida por protestas cada vez más tensas desde que agentes federales dispararon y mataron a la ciudadana estadounidense Renee Good el 7 de enero.

El agente que disparó y mató a Good, Jonathan Ross, no ha sido suspendido ni acusado de ningún delito. Trump y sus funcionarios defendieron rápidamente sus acciones como legítima defensa. El abogado de Ramos y su padre, Marc Prokosch, afirmó que ambos no son ciudadanos estadounidenses y que siguieron el proceso legal para solicitar asilo en Mineápolis, que es una ciudad santuario, lo que significa que la policía no coopera con las redadas federales de inmigración.

Vance afirmó que estas acciones locales obstaculizaban las labores del ICE. "La falta de cooperación entre los funcionarios estatales y locales nos dificulta hacer nuestro trabajo y aumenta la tensión", dijo Vance. Minnesota ha solicitado una orden de restricción temporal para la operación de ICE en el estado. De ser concedida por un juez federal, se suspenderían las redadas. El lunes se celebrará una audiencia sobre la solicitud.