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Noticias Caracol  / MUNDO  / Reportan al menos cinco muertos en tiroteo en mezquita de San Diego: dos de ellos serían atacantes

Reportan al menos cinco muertos en tiroteo en mezquita de San Diego: dos de ellos serían atacantes

Según el FBI, los dos presuntos autores de los disparos habrían muerto "por heridas de bala autoinfligidas" y tendrían entre 17 y 19 años de edad.

Por: EFE
Actualizado: 18 de may, 2026
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Reportan al menos cinco muertos en tiroteo en mezquita en San Diego: dos de ellos serían atacantes

Al menos cinco personas, dos de ellos los tiradores, han muerto este lunes, 18 de mayo de 2026, en el ataque contra la mezquita más grande del condado de San Diego, en el estado de California.

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"Cinco personas murieron en el Centro Islámico de San Diego, entre ellas dos presuntos atacantes y tres adultos", informó a la prensa el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl. Los dos presuntos autores de los disparos habrían muerto "por heridas de bala autoinfligidas" y tendrían entre 17 y 19 años, según las primeras investigaciones del FBI.

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