La dura denuncia de Greta Thunberg tras ser liberada por Israel con miembros de flotilla por Gaza

La dura denuncia de Greta Thunberg tras ser liberada por Israel con miembros de flotilla por Gaza

La activista llegó al aeropuerto de Atenas, Grecia, con un grupo de 135 activistas de la Global Sumud Flotilla que han sido deportados por Israel tras haber sido detenidos cuando navegaban hacia la Franja. Estos son los señalamientos que hizo.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 6 de oct, 2025
Greta Thunberg llegó a Atenas junto con miembros de flotilla por Gaza expulsados de Israel
AFP

