Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Colombianas detenidas en Israel por ir en flotilla hacia Gaza serán liberadas "en próximas horas"

Colombianas detenidas en Israel por ir en flotilla hacia Gaza serán liberadas "en próximas horas"

Según informó la Cancillería colombiana en un comunicado, "en coordinación entre Bogotá, Tel Aviv e instituciones internacionales, se lograron los acuerdos necesarios con las autoridades de Israel y Jordania para permitir el traslado de las colombianas hacia territorio jordano".

Por: EFE
Actualizado: 6 de oct, 2025
Editado por: EFE
Luna Barreto y Manuela Bedoya.jpg
Luna Barreto y Manuela Bedoya.
Redes sociales

