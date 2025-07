VIDEO | Muerte de Diogo Jota: así quedó carro que conducía futbolista luego del grave accidente

El mundo deportivo amanece con una triste noticia. En la mañana de este jueves 3 de julio el futbolista portugués Diogo Jota, de 28 años, falleció en un accidente de tránsito en el que se movilizaba junto a su hermano, en España. El vehículo en el que se transportaba era un Lamborghini, que quedó totalmente calcinado, luego de que se saliera de la autovía Rías Bajas (A52) a la altura del kilómetro 65, en sentido Benavente, en torno a las 00:40 horas.

El vehículo, al parecer, sufrió el reventón de uno de sus neumáticos mientras circulaba a alta velocidad por la autovía A-52, en las inmediaciones de Palacios de Sanabria. Esta inesperada falla mecánica provocó, al parecer, que el conductor perdiera el control del automóvil, el cual se salió de la vía, chocó violentamente y acabó envuelto en llamas. El impacto fue de tal magnitud que el lujoso coche quedó totalmente incinerado, reducido a un amasijo de hierros calcinados. Las imágenes del siniestro no tardaron en difundirse a través de redes sociales, donde numerosos usuarios compartieron fotografías y vídeos del automóvil completamente destruido, lo que generó una fuerte conmoción entre los internautas.

Minutos después del accidente, un equipo de bomberos, perteneciente a la Zona Norte del Consorcio de la Diputación Provincial de Zamora, se desplazó rápidamente al lugar de los hechos. Los efectivos lograron extinguir el fuego que, además de devorar el vehículo, comenzó a extenderse peligrosamente hacia la vegetación colindante. Paralelamente, se activaron los servicios de emergencia y se coordinó la intervención de las autoridades competentes.

Lamentablemente, cuando los sanitarios llegaron al lugar, solo pudieron confirmar el fallecimiento de los dos ocupantes del automóvil: el joven deportista de 28 años, compañero del jugador colombiano Luis Díaz y su hermano de 26, quienes quedaron atrapados en el interior del vehículo sin posibilidad de escape. La tragedia ha causado un profundo pesar en la comunidad local y en el entorno deportivo del fallecido mayor, cuya identidad aún no ha sido revelada oficialmente.

La Diputación Provincial de Zamora emitió un comunicado a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), confirmando los hechos y ofreciendo sus condolencias a los familiares de las víctimas. “Dos jóvenes fallecen en un accidente en la A-52 (Palacios de Sanabria). Interviene el Parque de Bomberos de Rionegro del Puente (Zona Norte del Consorcio de la Diputación Provincial de Zamora). El vehículo se incendió y las llamas se propagaron a la vegetación. Tenían 28 y 26 años. DEP”, expresó la institución.

La investigación del accidente continúa en curso, y las autoridades no descartan realizar más peritajes técnicos al vehículo para esclarecer si el reventón del neumático fue el único factor determinante en este trágico suceso, o si hubo otros elementos implicados. Mientras tanto, amigos, conocidos y allegados de las víctimas han comenzado a rendirles homenaje en redes sociales, recordando con cariño a los dos jóvenes cuya vida fue truncada de forma tan abrupta y dolorosa.

Video do acidente com o Lamborghini do Diogo Jota.Parece ter sido uma ultrapassagem porque o carro esta do lado esquerdo da estrada pic.twitter.com/kAzjg2kyNt

— Antonio Cunha (@AntonioCunha79) July 3, 2025