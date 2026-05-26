Esto dijo Jonathan Andic, hijo del dueño de Mango, tras ser acusado del homicidio de su padre

La detención de Jonathan Andic como presunto autor de la muerte de su padre Isak Andic, creador de la marca de roa de lujo Mango, conmocionó a mundo. Mientras avanza la investigación por este caso, que pasó de ser considerado un accidente a un homicidio, el hijo mayor del famoso empresario emitió un mensaje.

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Jonathan, que fue dejado en libertad tras pagar una fianza de un millón de euros (aproximadamente 1,16 millones de dólares), emitió un comunicado en el que no solo negó las acusaciones en su contra, sino que también renunció a su cargo como vicepresidente de la cadena de moda creada por su padre.



¿Qué dijo el hijo de Isak Andic?

A través de una carta abierta, publicada por The Guardian, el hijo mayor del dueño de Andic aseguró que las acusaciones en su contra son "infundadas" y que no tenían "ninguna relación con la realidad". Sin embargo, reconoció que le llevará tiempo demostrar su inocencia, por lo que prefería renunciar a su cargo como heredero del empresario.

El hombre también se refirió a los rumores que surgieron para justificar la acusación en su contra en los que se señalaba que tenía una mala relación con su padre. "Compartimos muchos momentos felices, preciados y amorosos juntos. Como ocurre en muchas familias, también hemos enfrentado tiempos difíciles y desafiantes, que hemos superado con gran esfuerzo, generosidad y apoyo", aclaró.



¿Cómo murió Isak Andic?

La muerte de Isak Andic ocurrió en la mañana del 14 de diciembre de 2024, cuando el hombre tenía 71 años. El empresario, cuya fortuna era la quinta más grande de España y se estimaba en 4.500 millones de dólares, falleció tras precipitarse por un barranco de entre 100 y 150 metros en las Coves del Salnitre, en Collbató. En ese momento, el único testigo de la caída fue su hijo mayor Jonathan, quien lo acompañaba en una jornada de senderismo.



Inicialmente, la investigación de los Mossos d'Esquadra y la autopsia preliminar sugirieron que se trataba de un desafortunado accidente de montaña. El entorno de la familia y la opinión pública aceptaron la versión de que el magnate había perdido el equilibrio en una ruta que es considerada de baja dificultad. Ante la falta de indicios de criminalidad, la jueza del Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell decidió archivar la causa provisionalmente en enero de 2025.



¿Por qué ahora consideran que es un homicidio?

En marzo de 2025, la jueza reabrió el caso tras recibir ampliaciones de los atestados policiales que incluían interrogatorios más exhaustivos al entorno de la víctima. Lo que realmente cambió el rumbo de la investigación fueron las contradicciones detectadas en las declaraciones de Jonathan Andic.



La policía detectó incoherencias sobre puntos clave en el testimonio del único testigo del accidente. Sin embargo, la prueba más incriminatoria provino del análisis de los dispositivos móviles y la geolocalización, realizado con el apoyo de la Policía Nacional.

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Los investigadores descubrieron que Jonathan Andic había visitado exactamente el mismo lugar de la montaña unos días antes del suceso. Aunque la defensa argumentó que se trataba de un viaje de preparación para la excursión con su padre, este dato no fue mencionado por el hombre en su primera declaración, lo que despertó las sospechas de una posible planificación.

A esto se han sumado las declaraciones de personas del círculo cercano de la familia Andic, quienes detallaron que la relación padre-hiijo no era la mejor. Estefanía Knuth, pareja de Isak durante sus últimos seis años, declaró ante la jueza que existían fuertes disputas entre ambos. El origen de estos conflictos parece remontarse a 2018, cuando Isak relevó a Jonathan de la dirección de Mango tras sufrir pérdidas millonarias, relegándolo a la vicepresidencia y a la línea de moda masculina.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co