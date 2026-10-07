Las primeras palabras de Christa Pike tras sobrevivir a dos dosis de inyección letal, según abogados

Christa Pike, condenada a muerte en Tennessee, recuperó la conciencia después de sobrevivir a dos dosis de pentobarbital administradas durante un intento fallido de ejecución. Según sus abogados, la mujer comenzó a hablar el martes y permanece bajo atención médica en un hospital, mientras enfrenta un proceso de recuperación que, de acuerdo con su equipo legal, será prolongado.



Según informó CNN, Randy Spivey, abogado de la Oficina de Defensa de Post-Condena de Tennessee, contó que las primeras palabras de Pike al despertar fueron: “¿Dónde estoy y quiénes son ustedes?”. El abogado aclaró que no estaba presente en la habitación cuando la mujer recuperó la conciencia, por lo que evitó especular sobre las circunstancias exactas de ese momento.

Spivey explicó que Pike todavía presenta una importante confusión cognitiva, aunque es consciente de que el Estado intentó ejecutarla. “Ha querido saber qué ha sucedido y ha preguntado por varias personas”, señaló el abogado. También afirmó que actualmente Pike está “enfadada y confundida” por lo ocurrido.

Publicidad

La recuperación se produjo después de que sus abogados creyeran el lunes que Pike presentaba muerte cerebral y que se retiraría el soporte vital al día siguiente. Sin embargo, para sorpresa de su equipo legal, despertó el martes por la mañana y comenzó a hablar.



¿Qué recuerda Christa Pike de la ejecución?

El médico Joel Zivot, anestesiólogo de la Universidad de Emory y asesor médico del equipo legal de Pike, ofreció detalles a la revista People sobre el estado de la mujer. Según el especialista, Pike recuerda su nombre y algunos aspectos de su atención en cuidados intensivos, pero aparentemente no recuerda el intento de ejecución.



Zivot indicó que Pike sabía quién era y dónde se encontraba cuando recuperó la conciencia. Sin embargo, cuando le preguntaron la fecha, creía que todavía era septiembre.

Publicidad

“Creo que no recuerda su ejecución, pero sí recuerda haber estado ingresada en la UCI y haber sido intubada”, explicó el médico. El especialista también señaló que los recuerdos de Pike podrían seguir cambiando mientras avanza su recuperación. Su pronóstico a largo plazo, agregó, todavía no está claro.



¿Cuál es su estado de salud?

De acuerdo con su abogado, Pike padece neumonía y tiene un coágulo sanguíneo en uno de sus brazos. Además, todavía no puede tragar y no está ingiriendo alimentos.

Spivey señaló que la mujer tampoco puede mover ninguno de sus brazos y que sus manos y brazos presentan una fuerte hinchazón. El abogado describió la hinchazón de sus manos como “extraordinaria” y afirmó que el equipo legal desconoce qué funciones podría recuperar en sus extremidades.

Publicidad

Durante una audiencia realizada este miércoles, los abogados de Pike solicitaron que se le retiraran las esposas de una de sus manos mientras permanece hospitalizada. Según el abogado Luke Ihnen, el personal médico había pedido que se liberara al menos una de sus manos debido al daño que presentan sus brazos y manos.

La jueza I’Ashea Myles también ordenó al Estado preservar las pruebas relacionadas con la ejecución fallida, entre ellas registros, comunicaciones, materiales médicos, fotografías y grabaciones.

Publicidad

Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995. El intento de ejecución tuvo lugar el 30 de septiembre, cuando recibió dos dosis de pentobarbital. Tras el procedimiento fallido, fue trasladada a un hospital, donde recibió atención médica y permaneció conectada a un respirador durante varios días.

Mientras continúa su recuperación, el Estado de Tennessee no tiene actualmente una orden de ejecución pendiente contra Pike. Sin embargo, durante la audiencia, un fiscal estatal señaló que corresponde a la Corte Suprema de Tennessee determinar si en el futuro se presenta una nueva orden.

Publicidad