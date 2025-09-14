En vivo
León XIV cumple 70 años: el papa más joven en tres décadas celebra su cumpleaños en el Vaticano

Nacido en 1955 bajo el nombre de Rovert Francis Prevost, León XIV tiene raíces familiares diversas: padre de origen francés e italiano y madre española. A cuatro meses de su elección, continúa presentándose ante sus fieles con un estilo renovador.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: septiembre 14, 2025 04:33 p. m.
Editado por: Laura Camila Ramos
El papa recibe a los participantes del 'Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana 2025'
El papa recibe a los participantes del 'Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana 2025'
Vatican Media/Simone Risoluti/EFE

