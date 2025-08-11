Publicidad

Noticias Caracol  / MUNDO  / Líderes políticos mundiales reaccionan a muerte de Miguel Uribe Turbay: “La violencia se expande”

Líderes políticos mundiales reaccionan a muerte de Miguel Uribe Turbay: “La violencia se expande”

Varios líderes internacionales han lamentado el fallecimiento del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y han llamado a proteger la democracia ante una creciente violencia política.

Miguel Uribe Turbay
Senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleció este lunes 11 de agosto de 2025
Archivo
Por: Noticias Caracol
|
Actualizado: agosto 11, 2025 08:06 a. m.

Tras el fallecimiento del precandidato Miguel Uribe Turbay este lunes 11 de agosto, luego de dos meses hospitalizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá tras un atentado el 7 de junio durante un mitin político, varios líderes mundiales lamentaron el hecho y pidieron proteger a quienes defienden la democracia frente a la creciente violencia.

Por un lado, el opositor venezolano Edmundo González Urrutia, afincado en España, expresó su pesar por la muerte del precandidato conservador colombiano Miguel Uribe Turbay, y aseguró que la democracia "necesita de quienes la sostienen, y protegerlos es una responsabilidad de todos".

El precandidato de 39 años y senador del partido Centro Democrático, estaba ingresado desde el 7 de junio, día que recibió varios disparos, en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, donde falleció esta madrugada.

"Es duro aceptar que la violencia política acabe con la vida de alguien que solo quería trabajar por una Colombia mejor. También es duro reconocer que la lucha por las libertades y los derechos siga costando vidas en nuestros países", señaló González, quien fue candidato a las pasadas elecciones en Venezuela.

"El autoritarismo y la violencia se expanden, cuando lo que debería prevalecer es un sistema de libertades y bienestar. La democracia no se defiende sola, necesita de quienes la sostienen, y protegerlos es una responsabilidad de todos", agregó.

Desde el día del atentado, Miguel Uribe Turbay fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas en la Fundación Santa Fe de Bogotá y, aunque llegó a tener alguna mejoría, nunca superó el estado crítico.

Otras reacciones al fallecimiento de Miguel Uribe Turbay

De la misma forma, el líder opositor Leopoldo López también se pronunció a través de sus redes sociales en las que manifestó que: “Conocí a Miguel y soy testigo de su amor por Colombia, por su sueño de contribuir con su país, en particular por una Colombia segura”.

