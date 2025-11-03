Lo que se sabe del asesino de un alcalde de México baleado en celebración del Día de Muertos

El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de la ciudad de Uruapan, en el estado de Michoacán, México, ocurrió la noche del 1 de noviembre de 2025, conmocionando a la comunidad que celebraba el tradicional Festival de las Velas del Día de Muertos. El ataque armado se perpetró alrededor de las 8 de la noche en la plaza principal del municipio, rodeado de cientos de ciudadanos. Agentes de seguridad abatieron a una persona, identificada como el presunto autor material, mientras que dos sospechosos más fueron detenidos.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dio a conocer nuevos detalles sobre el crimen. Sin embargo, a pesar de los avances, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que hasta el momento no se ha podido confirmar la identidad del presunto responsable, dado que no se encontró ninguna identificación junto a él.



El retrato del presunto sicario: al parecer era menor de edad

Las investigaciones han logrado trazar un perfil físico y conductual detallado del joven señalado. La necropsia, realizada al cuerpo no identificado, determinó que se trata de una persona de entre 17 y 19 años.

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, explicó que, al no contar con documentos, se buscó colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) para identificar al hombre a través de sus huellas dactilares, pero no se ha hallado registro.



La FGE también confirmó que, de acuerdo con las pruebas realizadas, el agresor dio positivo a consumo de anfetamina y marihuana, ratificando que el sujeto estaba bajo efecto de drogas al momento de los hechos.



Otros detalles físicos cruciales para su identificación incluyen los múltiples tatuajes que el sujeto tenía en diversas partes del cuerpo. Entre los más distintivos se señaló el número 701 en el brazo derecho y un tatuaje de Hello Kitty en el antebrazo izquierdo.



La cronología del atentado y el arma homicida

Gracias al análisis de las cámaras de seguridad en establecimientos y calles aledañas a la plaza principal, se pudo establecer la ruta que siguió el agresor antes de interceptar al alcalde. Las autoridades pudieron identificar que, horas antes del crimen, el joven se hospedó en un hotel alrededor de las 4:00 p.m. en la plaza Morelos, en el centro de la ciudad, y realizó algunas compras en comercios cercanos.

También fue captado colocándose una sudadera blanca antes de cometer el atentado. Posteriormente, las cámaras lo registraron en el Festival de las Velas con el fin de interceptar al alcalde para cometer el crimen.

El joven abatió al alcalde Manzo Rodríguez utilizando una pistola calibre 9 milímetros, disparando siete veces. Un dato de gran relevancia para la investigación es que el arma recuperada en la escena está vinculada a dos hechos violentos previos producidos el 16 y 23 de octubre.

Aunque las autoridades confirmaron la intervención de al menos dos sujetos en el crimen y la detención de otros dos sospechosos, la atención se centra en identificar al grupo criminal detrás de la planificación. El cuerpo del agresor abatido aún no ha sido reclamado.



¿Quién era Carlos Manzo?

Carlos Manzo era un político independiente reconocido por su cercanía con la comunidad y por su postura firme contra la delincuencia organizada. Durante su gestión, Manzo había denunciado públicamente la presencia de cárteles de drogas en la región, lo que, según las autoridades, lo convirtió en un blanco de la violencia.

Respecto a la autoría intelectual, de acuerdo con el diario Milenio, Omar García Harfuch Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México aseguró el 2 de noviembre que no se descartará ninguna línea de investigación sobre el asesinato. El funcionario señaló que se espera pronto tener la identidad completa del agresor y sus conexiones.