Trump estaría planeando una misión con operaciones terrestres en México, según NBC.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría planeando una nueva misión en México para combatir los carteles de droga en la región, la cual incluiría operaciones terrestres, según el medio estadounidense NBC. La información la habrían dado dos funcionario del gobierno de ese país y dos exfuncionarios que también están familiarizados con la iniciativa.

"Ya han comenzado las primeras etapas de entrenamiento para la posible misión, que incluiría operaciones terrestres en México. Sin embargo, un despliegue en México no es inminente, afirmaron ambos funcionarios y uno de los exfuncionarios", aseguró el medio mencionado. Por lo tanto, añadió que las conversaciones sobre el alcance de la misión continúan y "aún no se ha tomado una decisión final".

En la misión participarían las tropas estadounidenses, en su mayoría pertenecientes al Comando Conjunto de Operaciones Especiales, que operan bajo la autoridad del grupo de inteligencia. Los funcionarios añadieron que también participarían agentes de la CIA, organismo que declinó a hacer comentarios sobre esta información. mientras que el Pentágono remitió las preguntas a la Casa Blanca.



Esta nueva operación para atacar objetivos de cárteles de la droga en México abriría un nuevo frente en la campaña militar del presidente Trump contra los cárteles de la droga, que inicialmente inició en el mar Caribe y se ha expandido en el Pacífico, donde ya se han atacado varias lanchas. Las operaciones también se han centrado a inmediaciones de las costas venezolanas, pues el presidente estadounidense acusa a Nicolás Maduro de tener vínculos con los carteles de droga.



De acuerdo con NBC, las tropas estadounidenses en México "utilizarían principalmente ataques con drones para desmantelar laboratorios de droga y atacar a miembros y líderes de cárteles". Algunos de los drones que utilizarían las fuerzas especiales requieren la presencia de operadores en tierra para un uso eficaz y seguro, añadieron los funcionarios y exfuncionarios consultados.



Si la misión recibe la aprobación final, dijo NBC, la administración de Trump planearía mantener el secretismo al respecto y no divulgar las acciones que realizarán, como lo ha hecho con los recientes atentados contra supuestas 'narcolanchas'. “El gobierno de Trump está comprometido a utilizar un enfoque integral de gobierno para abordar las amenazas que representan los cárteles para los ciudadanos estadounidenses”, dijo un alto funcionario del gobierno de ese país.

En febrero pasado , el Departamento de Estado designó a seis cárteles mexicanos de la droga, así como a la MS-13 y al Tren de Aragua venezolano, como organizaciones terroristas extranjeras. Esto le otorga "a las agencias de inteligencia y unidades militares estadounidenses amplios poderes legales para realizar espionaje y operaciones encubiertas contra estas redes criminales", dijo el medio mencionado.



El presidente de Estados Unidos afirmó en una entrevista del programa '60 Minutes', de la cadena CBS, que cree que los días de Nicolás Maduro al frente del gobierno de Venezuela están contados. Sin embargo, no confirmó ni negó si piensa hacer ataques dentro de territorio venezolano. "No voy a decir si es verdad o no", indicó.

Al ser consultado sobre si Estados Unidos entraría en guerra con Venezuela, dijo: "Lo dudo. No lo creo. Pero nos han tratado muy mal", haciendo énfasis en el tráfico de drogas y la inmigración ilegal de criminales venezolanos a su país.

Trump había afirmado el pasado viernes que no planea ataques contra Venezuela, algo que había sido anunciado por medios como The Wall Street Journal y el Miami Herald. Mientras tanto, Caracas teme que el importante despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe tenga como objetivo derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, así el magnate no lo admita públicamente.

