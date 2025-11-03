En vivo
Trump estaría planeando una misión con operaciones terrestres en México, según NBC

En la misión participarían las tropas del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y agentes de la CIA. Utilizarían drones "para desmantelar laboratorios de droga y atacar a miembros y líderes de cárteles".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 3 de nov, 2025
Trump estaría planeando una misión con operaciones terrestres en México, según NBC.
