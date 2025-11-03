En vivo
Noticias Caracol
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Perú rompe relaciones diplomáticas con México por otorgarle asilo a exfuncionaria de Pedro Castillo

Perú rompe relaciones diplomáticas con México por otorgarle asilo a exfuncionaria de Pedro Castillo

El canciller peruano aclaró que la ruptura de las relaciones diplomáticas "no significa" que se hayan "roto relaciones consulares" con México.

Por: EFE
Actualizado: 3 de nov, 2025
Presidente de Perú, José Jerí, y la presidente mexicana, Claudia Sheinbaum.
AFP

