Bad Bunny se une al universo de Pixar: dará su voz a nuevo personaje de Toy Story 5

En un giro inesperado que ha sacudido tanto a la industria cinematográfica como a la musical, Disney y Pixar han confirmado una de las noticias más impactantes del año en medio de la expectativa por la nueva entrega de 'Toy Story'.

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El fenómeno global Bad Bunny se une oficialmente al elenco de voces de 'Toy Story 5'. Esta colaboración marca un hito en la franquicia, integrando a una de las figuras más influyentes de la cultura pop actual en una saga que ha definido la infancia de varias generaciones durante casi tres décadas.



¿A qué personaje le dará voz Bad Bunny?

La noticia, que se dio a conocer a través de las redes sociales de Pixar, revela que el artista puertorriqueño prestará su voz al personaje de "Pizza con Gafas de Sol". En un breve adelanto compartido en Instagram, se puede ver al personaje saltando en pantalla mientras se escucha la distintiva risa del cantante.

Según el comunicado oficial de Disney, este nuevo integrante tiene un estilo "desenfadado y misterioso". Pizza con Gafas de Sol no es un juguete cualquiera; pertenece a una "pequeña pero formidable comunidad de juguetes olvidados" que habitan en un cobertizo abandonado.



Esta descripción sugiere que el personaje de Bad Bunny aportará un toque de frescura y rebeldía a la narrativa, representando a aquellos objetos que, a pesar de haber sido dejados atrás por sus dueños, han formado su propia sociedad al margen del mundo tradicional de los juguetes.



Además de Bad Bunny, la película contará con el regreso de las voces icónicas que dieron vida a la saga. Tom Hanks vuelve como Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear y Joan Cusack como Jessie. A ellos se suman incorporaciones notables como el actor británico Alan Cumming, quien interpretará a "Evil Bullseye", el alter ego del fiel corcel de Woody, en una secuencia de juego que promete ser memorable.

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Otras voces nuevas incluyen al comediante Conan O'Brien como Smarty Pants y a Ernie Hudson, quien asume el papel de Combat Carl tras el fallecimiento de Carl Weathers. El reparto se completa con personajes curiosos como Atlas (un hipopótamo con GPS), Snappy (una cámara de fotos) y el Dr. Nutcase, un juguete que irónicamente teme a la tecnología.



¿De qué trata 'Toy Story 5'?

La trama de esta quinta entrega promete ser una de las más relevantes y contemporáneas hasta la fecha. En esta ocasión, los estudios Pixar apuestan por explorar el conflicto entre el juego tradicional y el avance de la era digital. Woody y Buzz Lightyear se reencontrarán para liderar a la pandilla en una misión sin precedentes, la de enfrentar la amenaza de las pantallas y los dispositivos electrónicos que están acaparando la atención de los niños.

La gran antagonista de la historia es Lilypad, una tableta inteligente de alta tecnología diseñada para interactuar con los niños y, presuntamente, reemplazar el juego con juguetes físicos. Con la voz de Greta Lee, Lilypad representa el cambio social actual donde los dispositivos digitales se han convertido en la principal fuente de entretenimiento para los más pequeños, dejando a los juguetes clásicos en una posición vulnerable.

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La dirección de la cinta está en manos del veterano de Pixar Andrew Stanton, ganador del Oscar y responsable de joyas como WALL-E y Buscando a Nemo. La producción corre a cargo de Lindsey Collis, mientras que la música original será compuesta una vez más por Randy Newman, asegurando que la esencia emotiva de la saga se mantenga intacta.



¿Cuándo se estrena 'Toy Story 5'?

'Toy Story 5' llegará exclusivamente a los cines el 19 de junio de 2026. Esta fecha sitúa el estreno siete años después de la última entrega, prometiendo ser el evento cinematográfico del verano y un éxito rotundo en taquilla que buscará revivir la magia y la nostalgia de una de las franquicias más queridas de todos los tiempos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co