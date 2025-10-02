Madre de B King revela cómo identificó el cuerpo del artista en México: "Supe que era mi hijo"

Un trágico crimen que se hizo viral el pasado 22 de septiembre en México continúa arrojando nuevas pistas y testimonios. Aquel lunes, se conoció que Bayron Sánchez, conocido como B King, había sido hallado sin vida junto al DJ Jorge Herrera, más conocido como Regio Clown, en una carretera cercana de la ciudad de México, solo seis días después de que fue reportado como desaparecido.

El caso se hizo viral y conllevó a que surgieran múltiples hipótesis alrededor de este lamentable hecho. El último rastro que se tuvo de él con vida fue en la tarde del martes 16 de septiembre, cuando fue visto en un gimnasio de Polanco, un conocido barrio de la capital mexicana.

Las autoridades continúan investigando el caso, planteando algunas hipótesis sobre los presuntos autores del crimen contra el cantante. Una de las más relevantes ha sido la que le atribuye la autoría de este macabro hecho a la Familia Michoacana, un grupo delincuencial y narcotraficante que, al parecer, habría dejado un cartel en la zona en la que fueron hallados los cuerpos de B King y Regio Clown.



El cuerpo de B King se encontraba desmembrado, y por la misma razón se requirió del trabajo de las autoridades y de su propia familia para poder identificarlo. Aquella cruda labor tuvo que hacerla Adriana Salazar, su madre. En entrevista con el pódcast Más Allá del Silencio, la progenitora de Sánchez relató cómo fueron esos crudos momentos en los que, buscando a su hijo en un país que desconocía, tuvo que ver las imágenes de su hijo de 31 años sin vida.



Así identificaron cuerpo de B King en México

Luego de que se reportara la desaparición de B King, Salazar decidió viajar hacia México para encontrar a su hijo; el viernes 19 de octubre tomó un avión hacia ese lugar con el único fin de dar con el paradero del reguetonero y llevarlo Colombia. Dijo al programa citado que antes de llegar le pidió a Dios poder regresar a su país junto a su hijo, fuera vivo o muerto. "Yo viajo el viernes a México y hablo el sábado con el colectivo de búsqueda de desaparecidos. Ella (la encargada del colectivo) me dice 'nos vemos el lunes a las 9 de la mañana'", explicó la madre.

La incertidumbre de la madre de B King era cada vez más fuerte, pues no podía creer cómo una persona que se encontraba "tan feliz de irse para allá a presentarse en ese show" terminase desaparecida y posteriormente fuera hallada sin vida bajo muy extrañas circunstancias, según relataba a su entrevistador.

Llegó finalmente el lunes esperado, y Salazar, tal como le comenta al programa mencionado, se reunió con la mujer del colectivo. Pasaron las 9 de la mañana, llegaron las 10, y lo peor ocurrió. Juntas llegaron a un lugar en el que le mostraron varias fotografías del cuerpo de su hijo para el respectivo reconocimiento: se encontraba ya sin vida, desmembrado pero con los reconocibles tatuajes que tenía: uno de la virgen María y otro de Jesús. Por las condiciones del cuerpo, a Salazar solo le mostraron la parte del torso.

"Me veo el lunes a las 9 de la mañana con ella y ya a las 10 estamos en un sitio donde ya me lo muestran, en el computador, sus fotos. Estaba muerto ya. Me lo mostraron torso y yo por los dos tatuajitos que tenía lo reconocí, y el de la pierna. Tenía el tatuaje de la virgen y el rostro de Jesucristo. Ahí supe que era mi hijo", dijo la madre.

Posteriormente, la mujer viajó hacia otro pueblo que pertenecía al estado de México, en donde finalmente pudo recoger a su hijo. "Después nos fuimos para un pueblo que es del estado de México y ahí estaba el cuerpo de él en una bolsa. En una bolsa me lo entregaron descuartizado", agregó entre lágrimas al programa mencionado.

