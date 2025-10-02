"Problemas delicados": madre de B King rompió el silencio e hizo revelación sobre Regio Clown

El trágico crimen contra el artista colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, provocó indignación, rechazo y una ola de incertidumbre. Desde el hallazgo de su cuerpo sin vida, ocurrido el pasado 17 de septiembre pero identificado hasta el lunes 22 del mismo mes, se ha iniciado una serie de investigaciones para dar con el paradero de los responsables e identificar las circunstancias en las que se presentó el asesinato, en el que también murió el DJ Jorge Luis Herrera, más conocido como Regio Clown.

Aunque por el momento se conocen pocos detalles, la madre de B King, Adriana Salazar, y la hermana del artista, Estefanía Agudelo, hablaron recientemente con el pódcast Más Allá del Silencio. En el testimonio de ambas, se abordaron temas relacionados con las posibles causas del crimen y la personalidad de Bayron, quien, según ellas, se había convertido en una persona determinada a luchar por sus sueños y a llegar lejos en el mundo de la música.

Su madre, Adriana Salazar, relató que la noticia de que B King viajaría a México para un concierto le causó una gran alegría, ya que sería uno de sus primeros eventos internacionales. Sin embargo, recordó que, al enterarse de que viajaría con Regio Clown —a quien conocía por primera vez— su expresión cambió. "Cuando yo vi a Regio, sentí algo... como que no me gustó mucho", comentó en el pódcast citado.



Ni B King ni su familia conocían a Regio Clown, explicó Salazar, ya que el primer contacto con él se dio cuando se concretó la presentación musical que tendría lugar en el país azteca. Según la familia, no supieron nada sobre este hombre hasta que viajaron a México en busca de Bayron. Una vez allí, personas cercanas les advirtieron que Regio "tenía problemas delicados".

“Él (B King) no conocía a Regio. Cuando llegamos a México nos empezaron a decir que Regio tenía muchos problemas allá, que tenía problemas delicados. Que alguna vez habían intentado secuestrarlo y lo habían soltado. Entonces, bueno, eso fue lo que, más o menos, supimos de Regio: que tenía problemas”, explicó su madre en el programa mencionado.

La familia también confirmó el hallazgo del panfleto del que se habló el día en que se encontraron los cuerpos. Como se informó inicialmente, junto a los cadáveres de ambos artistas se halló un letrero con la firma de la Familia Michoacana, un conocido grupo delincuencial y narcotraficante del país, en el que se acusaba a las víctimas de ser “chapulines”, un término muy usado en esa región para referirse a personas desleales.



El gancho que habrían usado para asesinar a B King y Regio Clown en México y la supuesta relación con un negocio de drogas

Una de las hipótesis del caso, sostenida por Carlos Jiménez, un reconocido periodista mexicano, sugiere que ambos artistas colombianos habrían sido engañados con el fin de ser asesinados. Según el reportero, al parecer los dos planeaban reunirse con "El Comandante", un sujeto que supuestamente decía “trabajar para el Gobierno” y que solía frecuentar ambientes nocturnos en zonas exclusivas como Polanco. Esta reunión habría sido clave, y se investiga como un posible señuelo con el que se atrajo a las víctimas hacia su muerte.

En otras palabras, lo que plantea el periodista coincide parcialmente con los testimonios dados en el pódcast: la posible relación de Regio Clown con asuntos delicados que habrían motivado que grupos ilegales lo buscaran. De hecho, el comunicador sostiene que este crimen estaría vinculado a un ajuste de cuentas entre bandas criminales dedicadas al tráfico de tusi, en las que los colombianos habrían tenido algún tipo de participación.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO