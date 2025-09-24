En vivo
BARRANQUILLA
B KING Y REGIO CLOWN
PETRO EN LA ONU
AGUAS PROFUNDAS
JAMES RODRÍGUEZ
JHON DURÁN
DT DE SANTA FE

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Familia Michoacana: esto dijeron expertos sobre grupo señalado de asesinatos de B-King y Regio Clown

La periodista mexicana Silvia Otero y el experto en seguridad Samuel González Ruiz hablaron sobre lo que se sabe de la relación del grupo criminal Familia Michoacana con la muerte de los colombianos B-King y Regio Clown, y la relación de la música con el narcoterrorismo.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 24 de sept, 2025
