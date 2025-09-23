En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Maduro asegura que "militares de América Latina" apoyan la defensa de Venezuela: "Hombres de honor"

Maduro asegura que "militares de América Latina" apoyan la defensa de Venezuela: "Hombres de honor"

De acuerdo con el líder chavista, hay uniformados en la región que afirman: "Si tocan a Venezuela nos tocan a todos". Lo anterior tras las tensiones con Estados Unidos por su despliegue en el mar Caribe.

Por: EFE
Actualizado: 23 de sept, 2025
Editado por: Laura Valentina Mercado
¿Qué dice la carta que le envió Nicolás Maduro a Donald Trump?

