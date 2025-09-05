Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Maduro dice que Estados Unidos "debe abandonar su plan de cambio de régimen violento en Venezuela"

Maduro dice que Estados Unidos "debe abandonar su plan de cambio de régimen violento en Venezuela"

Maduro indicó que Venezuela, ante las tensiones con Estados Unidos, está "todavía en la fase de lucha no armada, que es una fase política".

Por: EFE
Actualizado: septiembre 05, 2025 06:18 p. m.
Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro.
AFP