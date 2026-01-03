Maduro fue imputado en corte de New York por “narcoterrorismo y conspiración”: fiscal de EE. UU.

Pam Bondi, fiscal general de los Estados Unidos, informó a través de la red social X que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, detenidos la madrugada de este sábado en Venezuela, han sido acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York.

De acuerdo con la información, “Maduro ha sido imputado por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos”.

La funcionaria señaló que tanto Nicolás Maduro como su esposa "pronto enfrentarán todo el rigor de la justicia estadounidense en suelo estadounidense, en tribunales estadounidenses".



