En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VENEZUELA
BOMBARDEOS EN CARACAS
NICOLÁS MADURO
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Maduro fue imputado en corte de New York por “narcoterrorismo y conspiración”: fiscal de EE. UU.

Maduro fue imputado en corte de New York por “narcoterrorismo y conspiración”: fiscal de EE. UU.

La funcionaria Pam Bondi informó que Maduro ha sido imputado, entre otras, por conspiración de narcoterrorismo y conspiración para posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 3 de ene, 2026
Comparta en:
Maduro
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue detenido por Estados Unidos en Venezuela
Federico Parra/AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad