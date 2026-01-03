Donald Trump informa que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro

Donald Trump dice que Estados Unidos llevó a cabo un "ataque a gran escala" en Venezuela y aseguró que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue "capturado y sacado" de Venezuela. También fue detenida la esposa de Maduro, Cilia Flores. El mandatario estadounidense señala que en próximas horas ofrecerá más detalles en una rueda de prensa desde su residencia de Mar-a-Lago en Florida. "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país", fue el mensajde de Trump en Truth Social, su red social.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, se pronunció minutos más tarde y exigió de manera pública una prueba de vida de Maduro y Flores. De igual forma, condenó los ataques de Estados Unidos.

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.



Fuentes de la Administración indicaron que Trump dio luz verde a los ataques militares hace unos días, después de varios meses de aumento de la presencia militar estadounidense frente a las costas venezolanas y de peticiones de la Casa Blanca para que Maduro abandonara el poder.



En una breve entrevista con el diario The New York Times, desde Mar-a-Lago (Florida), donde el presidente ha pasado las vacaciones navideñas, Trump dijo que fue "una operación brillante".

"Ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos" involucrados en una operación que supuestamente ha depuesto a Maduro y lo ha sacado del país junto a su esposa, Cilia Flores.

Trump también dijo que en la rueda de prensa prevista para esta mañana dará cuenta de si informó de los ataques al Congreso, que tiene la potestad de declarar la guerra.

En un primer momento, el régimen Maduro había denunciado una "gravísima agresión militar" de Estados Unidos y declarado el estado de conmoción exterior en toda Venezuela, coincidiendo con informaciones de medios estadounidenses que apuntan que Washington ordenó atacar varios objetivos.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció un ataque con misiles desde helicópteros estadounidenses a zonas civiles de Caracas, así como en otros lugares del país, e indicó que se busca a posibles heridos o muertos.

"Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país, que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos", dijo Padrino López en un vídeo difundido en redes sociales.