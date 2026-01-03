En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Donald Trump informa que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro

Donald Trump informa que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro

En sus redes sociales, el presidente de Estados Unidos dio detalles del operativo al que dio luz verde este sábado en la madrugada. La esposa de Maduro, Cilia Flores, también fue detenida.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 3 de ene, 2026
