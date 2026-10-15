Maduro y Flores se declaran inocentes por los cargos de tortura imputados por Fiscalía de EE. UU.

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon inocentes este jueves de los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas que les imputó la Fiscalía de Estados Unidos la semana pasada, durante una audiencia ante el juez federal Alvin Hellerstein en Nueva York.

La comparecencia, según recoge CNN, abordó los cargos incluidos en la acusación actualizada contra ambos, que también extendió a Flores la imputación por conspiración para cometer narcoterrorismo, hasta entonces dirigida únicamente contra Maduro. Sobre la tortura, el ente judicial acusaba el ex jefe del regimen y a su esposa de torturar a ciudadanos estadounidenses y otras personas que estuvieron en manos de las autoridades venezolanos en los últimos. A Maduro y a Flores les leyeron los nuevos cargos. Según CNN, el exmandatario aseguró -a través de su intérprete- que el escrito “es una suma de alegaciones ya presentadas anteriormente de falsas acusaciones” y lo rechazó en su totalidad. En ese sentido, el juez Hellerstein interrumpió la presentación para aducir que el acusado se declaraba inocente de lo que se le formulaba en el tribunal.

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Con información de EFE*