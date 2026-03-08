Israel y Donald Trump se oponen a elección del nuevo líder de Irán: "no durará mucho"

Este domingo Irán dio a conocer que la Asamblea de Expertos escogió al sucesor del líder supremo Alí Jamenei, quien falleció el pasado 28 de febrero. Aunque ya está en firme la elección, la corporación no ha revelado el nombre del nuevo guía de la República Islámica. El Ejército de Israel y Estados Unidos reaccionaron a la elección mostrando contrariedad.

Amenazas de Israel contra el próximo líder

Antes de conocer la determinación que tomó Irán en medio del fuego cruzado, el Ejército israelí escribió un mensaje en su cuenta de X en la que afirma que atacará al próximo ayatolá. "Queremos decirles que la mano del país de Israel seguirá persiguiendo a cualquier sucesor y a toda persona que busque designar a un sucesor", dice el texto que circula en redes sociales.

En el mensaje, Israel asegura que "tras la neutralización del tirano Jameneí", ahora "el régimen terrorista de Irán intenta reconstruirse para elegir a un nuevo líder". Para ese momento, el Ejército aseguraba que la Asamblea se reuniría en Qom e insistió en que "todos aquellos que pretendan participar en la reunión" serán objetivo de sus ataques.



Reacción de Donald Trump

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre la designación y afirmó este domingo que el futuro líder supremo de Irán "no durará mucho" en el cargo si no cuenta con el visto bueno de su Administración, al tiempo que insistió en que las operaciones militares contra Teherán avanzan según lo previsto.



"Tendrá que obtener nuestra aprobación", declaró el mandatario en una entrevista con la cadena ABC News y añadió que "si no la obtiene, no durará mucho". En ese sentido, el líder republicano aseguró que su objetivo es "no tener que volver atrás cada 10 años".



Trump no descartó aceptar a un sucesor vinculado al antiguo régimen de los ayatolás siempre que sea un "buen líder" y justificó la actual ofensiva militar en la supuesta intención de Irán de apoderarse de todo Oriente Medio. El presidente describió al país persa como un "tigre de papel" cuyas capacidades de defensa han sido neutralizadas.



Por su parte, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Aragchi, afirmó este domingo que la identidad del próximo líder supremo de Irán sigue siendo una incógnita y rechazó cualquier interferencia externa en el proceso de sucesión del ayatolá Alí Jamenei, quien murió el pasado 28 de febrero, al comienzo de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En una entrevista concedida al programa 'Meet the Press' de la cadena estadounidense NBC, Aragchi salió al paso de las especulaciones tras los informes de medios iraníes que sugerían que la Asamblea de Expertos —el órgano encargado de elegir al clérigo de mayor rango— se preparaba para designar a un sucesor.

Preguntado directamente sobre si Mojtaba Jamenei, hijo del actual líder supremo, es el favorito para heredar el cargo, el jefe de la diplomacia iraní evitó dar nombres.

"Bueno, nadie lo sabe. De hecho, hay muchos rumores", señaló Aragchi, quien subrayó que la decisión final recae exclusivamente en las instituciones de la República Islámica.

Aragchi también respondió a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió que Washington debería tener algún grado de participación o influencia en la elección del nuevo líder supremo iraní. "No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos. Corresponde al pueblo iraní elegir a su nuevo líder", sentenció.

