Irán elige al sucesor de Alí Jamenei en medio de ataques: lo que se sabe

Irán anunció este domingo que eligió a un sucesor del guía supremo Alí Jamenei, muerto en el primer día de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la república islámica, el 28 de febrero.

La Asamblea de Expertos, un órgano iraní encargado de elegir al máximo dirigente del país, no reveló quién sustituirá a Jamenei, que estaba en el poder desde 1989. En la última semana, circularon varios nombres como posibles candidatos a ese puesto, reservado a un religioso, incluido el de su hijo, Mojtaba Jamenei, considerado una de las personalidades más influyentes. También salió a colación el nombre de Hasan Jomeini, nieto del fundador de la república islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini.



En cualquier caso, Israel ya anunció que el nuevo guía supremo sería "un objetivo" y el presidente estadounidense, Donald Trump, indicó el jueves en una entrevista con la plataforma Axios que no aceptaría que Mojtaba Jamenei tome el relevo. Irán, en tanto, continuó siendo escenario de intensos bombardeos, en lugares como Teherán, Isfahán y Yadz, en el centro del país.



Incendio en depósitos de petróleo de Teherán

Una espesa humareda negra cubría este domingo Teherán, en cuya área Israel bombardeó cuatro depósitos de petróleo, el primer ataque reportado contra infraestructuras petroleras iraníes desde que la guerra empezó. La distribución de combustible en Teherán fue "temporalmente" interrumpida tras los bombardeos, anunció el gobernador de la ciudad, Mohammad Sadegh Motamedian.



Según el presidente ejecutivo de la compañía nacional de distribución de productos petroleros, Keramat Veyskarami, el ataque alcanzó cuatro depósitos de petróleo y un centro logístico de productos petroleros. Cuatro personas murieron, incluidos dos conductores de camiones cisterna, agregó el directivo. Por su parte, el ejército israelí dijo que había bombardeado "varios" depósitos de carburante y también anunció ataques contra sitios militares por "todo" el país.

En tanto, Alí Mohamad Naini, portavoz de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, sostuvo que "las fuerzas armadas [iraníes] son capaces de continuar al menos seis meses de guerra intensa al ritmo actual de las operaciones".



"Ataque de precisión" en Líbano

La guerra en Oriente Medio también dio lugar a nuevos ataques aéreos nocturnos en varios países del Golfo. Además, a miles de kilómetros de allí, la capital de Líbano, Beirut, fue bombardeada de nuevo por Israel, tanto en su centro como en la periferia sur, bastión del movimiento chiita proiraní Hezbolá.

En el corazón de la capital, las fuerzas israelíes bombardearon el hotel Ramada, con un saldo de cuatro muertos y diez heridos, según el Ministerio de Salud libanés.



Israel dio cuenta de un "ataque de precisión" contra "importantes comandantes" de la Fuerza Quds, la rama de operaciones exteriores de los Guardianes de la Revolución iraníes.



Un fotógrafo de la AFP vio una habitación en el cuarto piso con las ventanas rotas y las paredes ennegrecidas, y a decenas de clientes huyendo con su equipaje. Además, doce personas murieron en bombardeos de Israel en todo Líbano durante la noche, según la agencia de prensa oficial ANI.

Ataques nocturnos en el Golfo

El ejército israelí afirma que ha llevado a cabo 3.400 ataques desde que empezó la guerra. Washington ha informado de 3.000. El régimen iraní responde lanzando misiles y drones contra Israel y los estados del Golfo que albergan intereses estadounidenses. El conflicto desestabiliza todo Oriente Medio y más allá, debido en particular a los efectos sobre la producción y la distribución de hidrocarburos, que hacen que los precios se disparen.

Este domingo, los depósitos de combustible del aeropuerto internacional de Kuwait fueron atacados por drones, y una planta desaladora de Baréin también resultó dañada en un ataque de ese tipo. Y en Arabia Saudita, segundo productor mundial de petróleo, por detrás de Estados Unidos, el barrio diplomático de Riad fue blanco de un ataque con drones, frustrado según el gobierno del reino.



Israel intensifica los ataques contra Irán mientras crece la tensión en Oriente Medio Advertencia de Irán

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, hizo una advertencia este domingo: "Si el enemigo intenta utilizar el territorio de un país para lanzar una agresión contra nuestro territorio, nos veremos obligados a responder", dijo en un mensaje difundido por la televisión estatal.

El jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ari Larijani, consideró que Estados Unidos se equivocó al prever una oposición de corta duración. "Pensaban que sería como en Venezuela: golpearían, tomarían el control y se acabaría", afirmó.

Al comienzo de la guerra, el presidente estadounidense, Donald Trump, había llamado al pueblo iraní a derrocar la república islámica, instaurada en 1979. Pero si bien Washington desea la caída del régimen, el objetivo declarado es destruir la capacidad balística de Irán e impedir que se dote de la bomba atómica, intención que Teherán niega tener.

Las autoridades iraníes han contabilizado alrededor de 1.000 muertos desde el inicio de la guerra, de los cuales el 30% son niños. La AFP no ha podido verificar estas cifras. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Liga Árabe celebrarán el domingo una reunión de emergencia por videoconferencia sobre los ataques iraníes contra los territorios de varios miembros.

AFP

