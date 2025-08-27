Mamá descubrió a directora de funeraria "viendo caricaturas" con cadáver de su hijo: esto respondió

Una investigación de la BBC tiene aterrados a muchos habitantes de Leeds, Inglaterra, y también a personas de todo el mundo, luego de revelar la historia de una directora de funeraria que guardaba los cadáveres de los menores de edad en su casa. Todo esto ocurrió después de que dos familias la encontraran con los cuerpos de sus hijos "viendo caricaturas".

Tras la revelación del medio internacional, a la mujer se le ha prohibido el acceso a las salas de maternidad y morgues del NHS de Leeds, donde ofrecía sus servicios a madres y familias que perdían a menores de edad. La mujer dirigía Florrie's Army, una funeraria enfocada en brindar servicios funerarios de bebés y niños.



¿Cómo la descubrieron?

Todo empezó cuando Zoe Ward, de 32 años, perdió a su bebé Bleu, de tres semanas de nacido, por un daño cerebral en el Hospital General de Leeds en 2021. En medio de su dolor, un amigo le recomendó los servicios funerarios de Florrie's Army. Habló con Amie Upton, la directora de la funeraria, y contrató sus servicios.

Según se supo, la funeraria de Upton se había hecho popular por brindar excelente servicio de acompañamiento a padres que pierden a sus hijos. Entre sus ofertas había recuerdos con huellas de manos gratuitas, fotografías, ropa de bebé y un servicio funerario dedicado. Pero nadie se esperaba lo que sucedería después.



Zoe acudió a la casa de Upton para recoger el cuerpo de su hijo, que aparentemente estaría arreglado profesionalmente. Sin embargo, lo que encontró fue aterrador para ella. Al entrar a la casa, vio el cuerpo de su hijo "sentado" en una hamaca, al lado de Upton, "viendo caricaturas". Agregó que en otro sofá estaba el cuerpo de otro bebé también muerto.

"Me di cuenta de que era Bleu y ella [la Sra. Upton] me dijo: 'Pasa, estamos viendo PJ Masks'. Hay un rascador para gatos en la esquina y puedo oír a un perro ladrar y había otro bebé [muerto] en el sofá. No era una imagen agradable. Llamé a mi mamá y le dije: 'Esto no está bien'... Gritaba por teléfono: 'Está sucio, está mugriento, no puede quedarse aquí", señaló Ward a la BBC.

La otra denuncia la hicieron unos padres que decidieron no revelar sus identidades, quienes a inicios de este 2025 contactaron a Upton luego de que su hija naciera muerta en otro hospital de Leeds, St James. Los padres detallaron que Upton les aseguró que el cuerpo se guardaría en una funeraria en Headingley hasta el día del entierro, pero una semana más tarde descubrieron que la bebé estaba en la casa de la mujer. Cuando recuperaron el cuerpo de la recién nacida señalaron que "olía mucho, como si hubiera estado allí y no se hubiera mantenido fresco".



¿Qué dijo la mujer?

Tras el escándalo, Amie Upton habló con el diario The Mirror y dio su versión. En primera medida, la mujer contó que su funeraria nació después de una tragedia personal, en la que perdió a la bebé que venía en camino por el maltrato de su expareja. "Cuando perdí a Florence, casi muero. Estuve en coma después de perderla porque empecé a sangrar por todas partes. Nos dejó hechos un desastre". Después de eso empezó a cuidar bebés en su casa y luego se enfocó en el sector funerario.

Amie dijo que "entiede" que algunas personas se escandalicen con su forma de trabajar con los cuerpos de los bebés, teniéndolos en su casa, "no es algo que se escuche todos los días". Sin embargo, resaltó que "con el primer bebé que traje a casa, la familia no paraba de elogiarme. No quiero desmantelar las funerarias ni la industria, pero sé que aquí los bebés nunca se quedaron solos. Siempre estuve aquí. Siempre estaban limpios y ordenados, y no se deterioraban ni olían mal, como decían en las publicaciones que vi hoy... Teníamos refrigeradores y cunas frías".

Upton ha justificado su trabajo señalando que realiza una labor de cuidado con los bebés que recibe. "Aquí no metían a los bebés en un refrigerador cuando el personal se iba a casa, pero yo estaba aquí todo el tiempo. Sus bebés solo conocían el amor. No se ven enfermeras que les lean un cuento a sus bebés. Yo sí. Sé que siempre hice lo mejor que pude. Es ridículo".

Concluyó que lleva años realizando así su trabajo y los padres que ha ayudado con sus servicios se han mostrado agradecidos por el cuidado que da a los bebés. "En ocho años, solo he recibido dos quejas de todas las familias a las que he ayudado, y eso también dice mucho", expresó.

Ya en 2021 las autoridades habían investigado a Upton, quien nuevamente vuelve a sonar en el lugar. Pero en todas las ocasiones se ha concluido que no se identificaron posibles delitos en su actuar. Por ahora, salas de maternidad y morgues se han desligado de Upton y sus servicios para darles seguridad a las familias.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL