Hombre es condenado tras ocultar cadáver de su exnovia por dos años en Inglaterra

Un hombre de 51 años continuó viviendo con el cuerpo de su novia en su apartamento ubicado en Torquay, Devon, en Inglaterra, después de encontrarla muerta en un salón. El hombre, identificado como Jamie Stevens, cubrió el cadáver de Anouska Sites con una manta y lo dejó en su sofá durante más de dos años, por lo cual ha sido encarcelado.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El Tribunal de la Corona de Exeter escuchó que el último avistamiento conocido de Sites fue en mayo de 2022 y sus restos no fueron descubiertos hasta mayo de este año. Stevens se presentó previamente ante el tribunal el pasado 15 de julio cuando se declaró culpable de impedir el entierro legal de un cadáver. También admitió ante el tribunal haber cometido una serie de acciones con la intención de obstaculizar la justicia, según la policía de Devon y Cornwall. Stevens fue puesto bajo custodia y compareció el pasado lunes ante la Corte, donde fue sentenciado por el juez HHJ Richardson a 14 meses de prisión, de acuerdo con el Daily Mail.

Anouska, que ahora tendría 36 años, fue denunciada como desaparecida a la policía en abril de 2023. Las autoridades realizaron investigaciones que confirmaron que el último avistamiento conocido de Sites fue el 21 de mayo de 2022. Adicionalmente, tenían indicios que llevaron a los oficiales a hablar con Stevens, su expareja, quien firmó una declaración testifical diciendo que no había visto a la víctima desde febrero o marzo de ese año.

Publicidad

En busca del paradero de Sites, los agentes visitaron el apartamento de Upton Road, la última dirección conocida de Stevens y Anouska, pero no hubo respuesta en varias ocasiones, por lo que decidieron hablar nuevamente con Stevens y él declaró que recientemente se había mudado de la propiedad. Sin embargo, los detectives entraron al apartamento el 27 de mayo de este año, donde encontraron el cuerpo sin vida de una mujer, que desde entonces se confirmó que era la señorita Sites.

Posteriormente Stevens fue arrestado y en una entrevista dijo a los oficiales que alrededor de enero de 2023, Anouska fue a pasar la noche con él en el apartamento de Upton Road. Aseguró que salió al día siguiente y, cuando regresó, la encontró muerta en el sillón, por lo que cubrió su cuerpo con una manta y la dejó allí. Stevens comentó a los oficiales que sabía lo que debía haber hecho y que, en retrospectiva, no sabe por qué no llamó a los servicios de emergencia en ese momento, por lo que, pensando en cómo explicar la situación y viendo que no sonaba para nada bien, decidió dar una declaración falsa a la policía sobre cuándo habían tenido contacto por última vez. Hollie Gilbery, fiscal, dijo al tribunal: “Los oficiales que asistieron describieron el apartamento como el de un acaparador, con basura, heces y orina embotellada esparcidas por toda la propiedad”.

Publicidad

“Cuando la policía comenzó a registrar el apartamento y, al levantar una manta en la sala de estar, descubrieron un brazo y una mano esqueléticos. Los oficiales notaron que había varios artículos perfumados esparcidos por el salón, deduciendo que debían haber sido usados para enmascarar cualquier olor”, declaró.

Stevens, quien estuvo en una relación con la difunta entre 2011 y 2014, fue arrestado y confesó que el cuerpo encontrado era el cadáver de Anouska. "Él explicó que ella había llegado a su apartamento alrededor de enero de 2023 y le había preguntado si podía pasar la noche", dijo la fiscal según el Daily Mail. "Explicó que le echó una manta encima y siguió viviendo en su dormitorio y que en realidad nunca regresó al salón", agregó.

La jueza Anna Richardson declaró que Stevens deberá ser encarcelado durante 14 meses: "Este es un caso absolutamente trágico”. La policía de Devon y Cornwall ha declarado que la muerte de Sites no se considera sospechosa y que se enviará un expediente al forense a su debido tiempo. La detective Jeanne Hellyer, investigadora principal del caso, dijo: "Acojo con satisfacción la sentencia dictada hoy por el tribunal en lo que es un caso muy triste y trágico. Stevens le negó a Anouska la dignidad y el derecho a un entierro legítimo tras su muerte. Mis condolencias están con su familia y amigos, quienes ahora pueden darle sepultura".

ANDRÉS ADAMES

NOTICIAS CARACOL