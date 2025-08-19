Niño de 9 años quedó con muerte cerebral tras ser víctima en riña callejera: mamá donará sus órganos

Una riña callejera en Chicago, Estados Unidos, dejó gravemente herido a un menor de 9 años, quien terminó diagnosticado con muerte cerebral. En medio de la tragedia, la mamá del niño decidió donar los órganos de su hijo para darle una segunda oportunidad a pacientes que están esperando por un trasplante.



¿Cómo ocurrieron los hechos?

Sobre las 11:35 de la mañana del pasado 10 de agosto, la policía de Chicago atendió una emergencia en la cuadra 500 de W. Lake Street. Allí encontraron a un joven de 22 años y a un niño de 9 lastimados. Según se supo, el de 22 años estuvo involucrado en una riña con dos hombres desconocidos.

Lo que se ha podido establecer es que en el lugar inició una discusión verbal entre dos sujetos y un joven de 22 años que, de un momento a otro, escaló a la violencia física. En medio de la pelea, uno de los sujetos golpeó al joven con un objeto no identificado en la espalda, provocando que este cayera por unas escaleras del lugar, por las mismas por las que iba el pequeño de 9 años.

Elijah Ramón Flores, de 9 años, iba por las escaleras cuando fue impactado por el joven de 22 años que iba cayendo. Ambos rodaron por las escaleras y, desafortunadamente, el peor llevó la peor parte, golpeándose fuertemente en la cabeza. Cuando las autoridades llegaron al lugar, el niño fue trasladado inmediatamente al Lurie Children’s Hospital en condición crítica.



El niño fue diagnosticado con muerte cerebral

Por varios días, los médicos estuvieron tratando de salvar a Elijah, a quien su familia describió a medios locales como un niño lleno de ilusión porque pronto comenzaría su nuevo año escolar. Pero la labor de los médicos no pudo hacerle frente a las lesiones cerebrales irreversibles que sufrió el menor, por lo que recientemente fue declarado con muerte cerebral.

En medio del dolor, Esmeralda López, madre del niño, informó que tomó la decisión de donar los órganos de su hijo, algo que le permitirá a niños y adultos a la espera de un trasplante tener una segunda oportunidad de vida, una que no tuvo su hijo. Además del dolor, la mujer ahora lucha por enfrentar los gastos médicos y funerarios por el incidente, por lo que creó una campaña de GoFundMe para recibir donaciones.

"Elijah deja un legado de vida. Su luz brillará en aquellos que reciban su regalo", escribieron personas cercanas a la familia en la cuenta de GoFundMe, en la que se asegura que todas las donaciones recibidas serán destinadas a cubrir los gastos médicos y funerarios que le ocasionó a la familia esta tragedia.



¿Qué pasó con los involucrados en la pelea?

Las autoridades están investigando los hechos en los que resultó gravemente herido el menor de 9 años, a causa de una riña callejera en la que no tuvo nada que ver. Según revelaron, los dos hombres desconocidos que hicieron caer al joven de 22 años por la escalera huyeron a pie inmediatamente del lugar, por que lo que hasta ahora no hay personas bajo custodia por lo ocurrido.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL