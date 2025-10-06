Marcela Reyes se refiere a las amenazas que denunció B King: "Fue un mensaje de cordialidad"

Meses antes de su desaparición y posterior hallazgo sin vida en México, Bayron Sánchez, conocido en el mundo artístico como B King, había denunciado amenazas de muerte en su contra y responsabilizó a su exesposa, Marcela Reyes, si algo le sucedía. La DJ se refirió al tema y los chats que presentó el artista como evidencia.

Marcela habló con el programa La Red, de Caracol Televisión, y también se refirió al proceso de separación que tuvo con Bayron, además de las amenazas que recibió desde el celular de B King cuando él desapareció.

Sobre la desaparición de Bayron, Marcela dijo que al principio “pensé que era mentira. Me comuniqué con su mamá, ella me contó que es verdad, me le puse a disposición, le dije que si me daba autorización yo pedía ayuda. Hasta el último momento pensé que Bayron iba a aparecer. Entonces, no me preocupé tanto con esos señalamientos porque yo decía que ‘él mismo va salir a contar qué sucedió y por qué se lo llevaron'. Es necesario que las autoridades de México y de Colombia investiguen. Esto no puede quedarse impune. No me han contactado, pero desde el primer día yo he etiquetado a la presidenta de México”.



B King "estaba en el lugar equivocado": Marcela Reyes

Marcela mencionó que Bayron Sánchez “estaba en el momento equivocado y con la persona equivocada. Lo digo porque ya es más fácil que investiguen su entorno, que en verdad las personas que estuvieron en los últimos momentos con ellos digan qué escucharon, qué era esa reunión, cómo que un comandante”.



Por otra parte, la DJ colombiana denunció que cuando desapareció B King ella comenzó a recibir amenazas desde el celular de él: “Cuando reportan a Bayron desaparecido el domingo, yo cojo el teléfono y veo un mensaje. Yo dije: ‘Bayron está vivo’ porque yo veo el número. Cuando entré al mensaje decía ‘devuélvelo, asesina, ya sabemos dónde está Valentino, te lo vamos a coger’. Empezaron a llegarme amenazas de uno de los números con los que yo me comunicaba con Bayron. Ya estoy con mis abogados en ese proceso porque Valentino (su hijo) está sin colegio en este momento, yo estoy intranquila. También fueron demandas 40 personas, entre medios de comunicación e influenciadores porque una cosa es dar opinión, pero otra cosa es acusar sin pruebas en un tema tan delicado".



Las amenazas que denunció B King

En cuanto a las amenazas que había denunciado Bayron Sánchez en marzo de 2025, en las que el artista señaló que si algo le pasaba sería responsabilidad de su exesposa, la DJ respondió que no fueron amenazas.

A través de un video en redes sociales, B King dijo que “quiero informarles con toda la seriedad y transparencia que he ido a la Fiscalía General de la Nación a ponerle una denuncia formal a la señora Marcela Reyes Guzmán por amenazas por parte de ella y de su equipo de trabajo vía chat de WhatsApp. En pocas palabras, disfrazadas de cordialidad, me dejan saber que debo quedarme callado. O sea, me están negando el derecho a la libre expresión y me están intimidando para que yo no hable. Ninguna persona debe ser intimidada por contar su historia y las cosas que suceden. Acá dice que yo debo quedarme callado porque me mandan una razón del novio de ella, de la señora Marcela Reyes, que está en la cárcel. Yo no sé quién sea esa persona”.



Agregó Bayron que "temo por mi vida. Por eso tengo que hablar por este medio. Cualquier cosa que me pase a mí o a algún miembro de mi familia es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes".

Frente a la denuncia, Marcela Reyes manifestó que “si se detienen a leerlos, ahí no hay ningún tipo de amenazas. Es un mensaje de cordialidad donde le estoy intentando decir ‘paremos esto. A nadie le interesa aquí nuestra vida privada, detengamos esto'. Es más, yo en esto estoy hasta tan sola que tengo una relación y esa persona está privada de la libertad. Paremos. Incluso, hasta él se te pone a disposición’. Eso dice el mensaje”.

Finalmente, manifestó que “por esos chats fue que él y yo acordamos el divorcio porque el divorcio se firmó hace como dos meses. En algún momento me dijo ‘tranquila que en algún momento yo en redes sociales voy a salir a hablar, a pedirte esas disculpas y a agradecerte todo, pero por ahora no lo voy a hacer porque no voy a hacer quedar bien a tu novio’”.

