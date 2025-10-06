En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Marcela Reyes se refiere a las amenazas que denunció B King: "Fue un mensaje de cordialidad"

Marcela Reyes se refiere a las amenazas que denunció B King: "Fue un mensaje de cordialidad"

La DJ denunció que tras el crimen ha recibido mensajes intimidantes. "Bayron estaba en el momento equivocado y con la persona equivocada. Es más fácil que investiguen su entorno", manifestó.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 6 de oct, 2025
Marcela Reyes se refiere a las amenazas que denunció B King: "Fue un mensaje de cordialidad"
Marcela Reyes, exesposa de Bayron Sánchez (B King) -
La Red, Caracol Televisión

