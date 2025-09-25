Marcela Reyes sobre caso B King: "Me niego a cargar una responsabilidad que no me corresponde"

Marcela Reyes, expareja de Bayron Sánchez, músico colombiano conocido como B King y que fue brutalmente asesinado en México junto a Jorge Luis Herrera, cuyo nombre artístico era Regio Clown, se pronunció de nuevo a través de sus redes sociales sobre el crimen y envió un mensaje para los presidentes de Colombia y México, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum.

“Hoy me dirijo a ustedes con un dolor que me acompañará siempre y es lo único que cargo conmigo, ese profundo dolor. Sin embargo, me niego a cargar con una responsabilidad que no me corresponde. Por eso, hoy alzo la voz con fuerza y dignidad para exigir lo que es justo”, escribió la DJ.

Agregó que “exijo a los gobiernos de México y Colombia que se esclarezca, de manera transparente, rápida y con rigor, lo que sucedió con Bayron”.



Reyes indicó que “mi petición no es política, es humana. Se trata de la verdad. La vida de Bayron no puede quedar en el olvido, ni su historia puede ser tratada con indiferencia. Cada segundo de silencio es una herida más para mí”.

Señaló también que “solicito el apoyo de todas las personas, medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos para viralizar este llamado a las autoridades correspondientes. Necesitamos que este caso no se archive, que no se oculte, que no se ignore. Mi compromiso es con la memoria de Bayron. No descansaré hasta que se sepa la verdad y se haga justicia”.

Por último, Reyes aseguró que "me pongo a disposición de las autoridades de Colombia y México".

¿Qué dijo Marcela Reyes sobre muerte de B King?

Tras conocerse el hallazgo del cuerpo sin vida del artista B King, Marcela Reyes publicó su primer pronunciamiento por medio de redes sociales. "Hoy me cuesta encontrar las palabras. Estoy devastada. En medio de un mundo lleno de ruido, me encuentro enfrentando un dolor tan inmenso que no tiene palabras. Mientras allá afuera la vida continúa, llena de señalamientos injustos, yo cargo con una serie de situaciones difíciles, y solo encuentro refugio y consuelo en Dios", escribió la creadora de contenido.

Sobre Bayron, Marcela manifestó que recordará gratos recuerdos de la relación que tuvieron: "Me quedo con los siete años compartidos, llenos de recuerdos imborrables que no solo llevo en mi corazón, sino también mi hijo Valentino, quien creció junto a Bayron y guarda en su memoria momentos que solo sabemos nosotros".

También dijo que "hoy solo le ruego a Dios que lo reciba en sus brazos, que le dé descanso eterno y que derrame fortaleza sobre su mamá, su hermana y toda su familia. Que puedan sentir paz en medio del dolor, y que el amor que Bayron dejó siga siendo una luz en este mundo tan oscuro".

Horas antes de confirmarse el hallazgo sin vida de Bayron Sánchez, Marcela Reyes denunció amenazas en su contra por medio de mensajes de WhatsApp. La creadora de contenido condenó, además, versiones que la vinculaban a ella en el asesinato de B King y mencionó que las acusaciones la llevaron a recibir intimidaciones.

Los mensajes que recibió Marcela Reyes decían: "Vamos a ver cómo se pone con su hijo en el colegio. Recuerde que lo que hay es cómo localizarla. Marcela usted tiene un hijo, no vaya a ser que se le pierda”. A dichos mensajes, ella respondió que "sé de dónde provienen estas amenazas y sé cuál es su intención realmente. Pero todo siempre sale a la luz. Estoy esperando, no en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios".



Amenazas contra B King

El cantante colombiano Bayron Sánchez (B King), en mayo de 2025 publicó un video en el que denunció haber recibido amenazas, según él, provenientes de Marcela Reyes y su equipo de trabajo. En sus palabras: “Quiero informarles con toda la seriedad y transparencia que he ido a la Fiscalía General de la Nación a ponerle una denuncia formal a la señora Marcela Reyes Guzmán por amenazas por parte de ella y de su equipo de trabajo vía chat de WhatsApp”.

Sánchez explicó que los mensajes recibidos tenían un tono aparentemente cordial, pero que en realidad buscaban silenciarlo. “En pocas palabras, disfrazadas de cordialidad, me dejan saber que debo quedarme callado. O sea, me están negando el derecho a la libre expresión y me están intimidando para que yo no hable. Ninguna persona debe ser intimidada por contar su historia y las cosas que suceden. Acá dice que yo debo quedarme callado porque me mandan una razón del novio de ella, de la señora Marcela Reyes, que está en la cárcel. Yo no sé quién sea esa persona”.

Finalmente, el artista expresó su preocupación por su seguridad: "Temo por mi vida. Por eso tengo que hablar por este medio. Cualquier cosa que me pase a mí o a algún miembro de mi familia es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes".

