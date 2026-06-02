Marco Rubio dice que el presidente Petro "ha sido problemático" y habla de países aliados de EE. UU.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes que Latinoamérica está "llena" de países aliados de Washington, algo que catalogó como un "logro importante". Sin embargo, señaló que hay excepciones, entre las que está Colombia, Nicaragua, Cuba, Venezuela y Brasil. Además, dijo que el presidente Gustavo Petro "ha sido problemático".



"En términos generales, se trata ahora de una región llena de aliados de Estados Unidos, de líderes afines a Estados Unidos y de una orientación favorable hacia Estados Unidos", destacó Rubio durante una audiencia ante el Senado estadounidense.

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El jefe de la diplomacia de EE. UU. apuntó, sin embargo, "la excepción de Nicaragua, Cuba y, obviamente, Venezuela, que sigue presentando algunos desafíos, y, por supuesto, Brasil, aunque está en medio de un ciclo electoral, y en cierta medida también el actual Gobierno de Colombia, cuyo presidente ha sido problemático".

Rubio subrayó que la región cuenta ahora con "una coalición de países amigos" que se han alineado para trabajar en “los difíciles temas de seguridad”, en alusión al Escudo de las Américas, una alianza impulsada por el presidente Donald Trump para combatir el narcotráfico y a la que se sumaron gobiernos de derecha como los de Argentina, Chile, Ecuador o El Salvador.



El secretario de Estado consideró que este es un "logro importante" del que se siente satisfecho, tras lo que califica como veinte años de "abandono" de Estados Unidos en la región, un periodo que, a su juicio, ha sido aprovechado por China para "incursionar" en el continente.



Desde el regreso al poder de Trump, en enero de 2025, países de la región como Bolivia, Honduras o Chile han girado hacia la derecha. Asimismo, Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores por la Patria, fue el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas del pasado domingo, y se enfrenta a Iván cepeda para reemplazar a Petro, con quien Trump ha mantenido una relación tensa.

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Por su parte, Brasil celebrará elecciones el próximo octubre, en las que está previsto que compitan el actual presidente, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador conservador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump. En Venezuela, Estados Unidos afirma mantener un tutelaje desde la captura del depuesto expresidente Nicolás Maduro y, en Cuba, Trump ha amenazado con "tomar el control" de la isla para forzar un cambio político.

NOTICIAS CARACOL Y EFE

